心理健康也要CPR！ 自殺重回十大死因 推「心理健康急救員」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
華人心理治療研究發展基金會引進澳洲心理健康急救課程，同時也被納入行政院全民心理健康韌性計畫，訓練人人都能成為心理健康急救員。記者翁唯真／攝影
華人心理治療研究發展基金會引進澳洲心理健康急救課程，同時也被納入行政院全民心理健康韌性計畫，訓練人人都能成為心理健康急救員。記者翁唯真／攝影

根據衛福部最新公布的十大死因，自殺已重回前十名，導致自殺常見的原因與無法處理急性壓力，或長期飽受精神疾患困擾等有關，據台大公共安全學院調查常見精神疾患盛行率，2020年推估有5分之1的國人罹患精神疾患，華人心理治療研究發展基金會引進澳洲心理健康急救課程，訓練人人都能成為心理健康急救員，強化國人心理韌性。

心理急救員並非心理師，不會給予專業治療及診斷，而是受訓後的訓練員發現周邊朋友有異常的時候，訓練每個人在身旁朋友發生危機時可以發覺或是接觸到對方，並給予幫助，於情況惡化前，讓他人獲得幫助。

台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授張書森說，國人常見精神疾病以焦慮和憂鬱為主，推估其盛行率從1990年的11.5％到2010年前後已攀升至25％，之後雖然逐漸下降，但仍然逾20％。加上衛福部公布113年十大死因，自殺重回榜單，凸顯健康問題出現挑戰。而心理健康急救課程已被國外證實，可以提升民眾心理健康知識。

心理健康急救課程是引進澳洲的「心理健康急救」方案，類似心理CPR，口訣為「傾、聽、給、鼓、勵」，透過12小時課程教導民眾，針對憂鬱、焦慮、精神病、物質濫用等精神疾患，教導包括自殺、自傷、恐慌發作、創傷、嚴重精神疾病等狀況情境。

「不是生病才開始治療，進步到要做到健康促進」衛福部心理健康司長陳柏熹表示，國人心理韌性需要被關注，各地衛生所初期布建時，主要是照顧當地民眾的生理健康，照顧國人心理健康的發展較慢，因此後續推廣設置心理健康衛生中心，此次的心理急救方案也優先訓練心理健康衛生中心的人員，今年目標訓練200人，未來希望完成1500名的訓練，同時，也希望今年底之前，可以完成建置全台70處的心衛中心。

心理急救五行動包括：

行動一「傾」：接觸及評估當事人的情況，觀察有否有自傷或傷人或其他危機，並給予協助。

行動二「聽」：不帶批判性地聆聽，細心聆聽當事人的心聲及感受，給予空間讓對方表達。

行動三「給」：給予當事人情感和實質支持，給予資訊及好轉的希望，例如幫當事人跑腿或陪伴做一些減壓及紓緩的活動。

行動四「鼓」：鼓勵當事人尋求適當的專業協助。

行動五「勵」：鼓勵當事人尋求其他支持，例如向朋友傾訴心事或採取自助策略等。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

朋友 衛生所 衛福部

心理健康也要CPR！ 自殺重回十大死因 推「心理健康急救員」

根據衛福部最新公布的十大死因，自殺已重回前十名，導致自殺常見的原因與無法處理急性壓力，或長期飽受精神疾患困擾等有關，據台...

