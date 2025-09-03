統一發票中獎不等於能領！他錯過「歸戶期限」百萬獎金飛了

財政部台北國稅局分享一起令人扼腕的案例，有民眾在外送平台訂餐，因帳單夾雜大量廣告未細看，直到兌獎最後一天才發現自己中了百萬元大獎，急忙申請歸戶，卻因規定要求「必須在開獎前一日完成歸戶」而無法領獎，最終與百萬獎金擦身而過。國稅局提醒，民眾切勿掉以輕心，避免因程序疏忽而錯失大獎。

除了弄錯歸戶期限不能領獎，根據《統一發票給獎辦法》第11條規定，即使中獎，也有部分情況不得領獎，包括發票金額為0元、已註記作廢，或買受人屬於政府機關、公營事業、公立學校及營業人等。尤其營業人身份不僅限於公司行號，若個人經常性銷售卻未辦理稅籍登記，也會被視為營業人，相關發票即使中獎也不能兌領。

舉例來說，甲君使用折價券取得零元發票、乙君退貨後仍留存作廢發票、丙君則經常透過網路平台販售商品，卻未登記營業，三人分別中過五獎、六獎及雲端專屬獎百元獎，但都因屬於第11條所列情況而喪失領獎資格。

國稅局呼籲，民眾在檢視中獎發票時，應先確認是否涉及不得兌獎情形，並及早完成雲端發票歸戶等必要程序，以免錯失良機。

