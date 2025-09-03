快訊

影／野柳女王頭頸圍31年減少103公分 學者稱這2件事可能會斷頭

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
女王頭最新頸圍剩116.59公分，有斷頭危機，昨天有不少遊客排隊拍照。記者游明煌／攝影
女王頭斷了如何因應？交通部觀光署北觀處、野柳地質公園今天開社區說明會，研議女王頭斷裂後的安置與因應。北觀處指出，女王頭最新頸圍剩116.59公分，有斷頭危機。台灣大學地理環境資源學系教授林俊全說，最可能地震、颱風造成，萬一真斷，建議把斷頭移到室內加基座重新立起，讓大家了大自然風化的過程。

上月有網友拍到女王頭下方出現裂痕，北觀處說是自然的節理，但何時斷頭再度引發熱議。今天下午北觀處及營運的新空間公司召開「女王頭斷了如何因應」社區說明會，邀請學者、地方人士參加。

女王頭脖圍31年來已減少103公分，林俊全說，斷頭危機一定存在，有山一定會崩，女王頭脖圍以5年少1公分的速度逐漸變細，觀察附近倒掉的蕈狀岩石頭，多是脖圍剩20多公分就會自然風化倒掉，目前女王頭脖圍還有116公分。

林俊全分析，他們擔心的倒不是每年風化侵蝕，研判最可能斷頭的原因恐是大地震、颱風大浪的危機。目前可減少人為的碰觸造成的破壞，不要讓遊客接觸，周圍圍一圈石頭禁止遊客靠近，並有人員警戒，加強經營層面的經營管理。

萬一斷頭怎麼辦？林俊全表示，會有兩個處理方案，一是把斷頭移到室內，加一個基座把女王頭重新立起來，讓大家看斷頭的女王頭是什麼樣子；二是把斷頭留在現地，並設解說牌，讓大家知道怎麼斷的，但怕斷頭被風浪、海浪吹走。

林俊全說，真的斷頭的話會形成另外一種環境教育，可引起廣泛的討論，也可以和當地居民及商家合作，讓斷掉的女王頭也能形成話題，把商機延續下去，創造話題讓遊客繼續不斷。

現階段是否以人為科技補強？林俊全說，因石頭自然風化熱脹冷縮的膨脹系數和化學藥品不同，時間過久就都失敗，他認為不需要太多的人為干擾，民眾可以把女王頭斷頭當做一堂自然環境教育課，是大自然風化的力量。

交通部北觀處長陳煜川指出，社會大眾都很關心女王頭的安危，一直以來都有透過專業團隊尋訪學者、科技業，看能不能透過科技或專業減緩斷頭危機，會再尋訪新科技或更合適的保護措施。目前積極作為是避免遊客人為碰觸，也提出「女王頭2.0計畫」說明會，大家一起關注野柳地景保育與觀光永續發展。

颱風 女王頭 北觀處

