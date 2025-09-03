南投公費HPV疫苗擴大接種 9月起納入國中男生
南投縣自民國107年起提供國中女生公費HPV疫苗接種，今年9月起擴大包含男生，去年入學國中生男、女皆可接種疫苗，盼提升群體免疫力，降低HPV相關癌症、性傳染病菜花等風險。
南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，據國際及國內流行病學研究，人類乳突病毒（HPV）為全球常見性傳播感染之一，青少年及年輕族群感染率最高，除女性，男性也可能感染高危型HPV並導致多種癌症與疾病，且可成隱形帶原者，因此性別平等接種是全球趨勢。
衛生局表示，為防治女性子宮頸癌、男性頭頸癌、口咽癌、生殖器癌、肛門癌等HPV相關疾病風險，9月起擴大納入公費HPV疫苗接種對象包含113年入學國中男生（國二上學期）；研究顯示，性行為發生前接種疫苗，保護效果最佳，建議國中以上男、女及成年人施打。
衛生局表示，南投縣107年起提供國中女生公費HPV疫苗接種，並由2價疫苗提升到保護效果更佳的9價公費疫苗，至今接種成效良好，今年首度納入男性接種對象；目前無專門治療人類乳突病毒感染的藥物，但可透過接種疫苗預防並降低相關癌症和疾病發生率。
