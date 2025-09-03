低劑量肺部電腦斷層 助早期診斷治療肺癌

36歲胡姓男子不菸不酒，因家人曾罹患肺腺癌，自費接受低劑量肺部電腦斷層檢查後發現病灶，隨即接受治療，確認是第0期原位癌。

成大醫院胸腔外科醫師吳晨宇今天指出，胡男自費全身健康檢查，胸部X光檢查無異常，低劑量肺部電腦斷層卻發現左上肺葉有1顆0.6公分病灶，後續接受胸腔鏡輔助左上肺節切除手術。

此外，43歲陳姓男子也是不菸不酒，曾因心律不整多次就診，X光檢查無異常，轉診成醫進行心臟燒灼手術時，電腦斷層檢查意外發現左下肺部1顆1.7公分病灶，接受胸腔鏡輔助左下肺節切除手術，確認是肺腺癌第1期。

吳晨宇表示，肺癌是全球癌症死因首位，在台灣連續多年高居癌症死因第1名。肺癌死亡率主要和診斷期別相關，台灣約一半個案確診時已是第4期，5年存活率僅約1成，若早期發現，存活率可大幅提高。

判斷肺部病灶是否惡性，可依尺寸大小、外觀及質地評估，若病灶為實心結節，大於0.8公分且具有惡性特徵，可考慮直接手術或3個月內追蹤；若是非實心結節，一般稱作毛玻璃樣結節，因生長速度較慢，不一定需要立即手術或密集檢查。

吳晨宇說，國民健康署已對高風險族群（具肺癌家族史及重度吸菸者）提供低劑量電腦斷層篩檢。若無相關風險因子者，可考慮45歲至50歲間做1次低劑量電腦斷層檢查，如果正常，後續每2年至3年追蹤1次即可。

