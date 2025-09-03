快訊

全國腸病毒15例重症7死！開學進入延長賽醫籲家長警覺類感冒症狀

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
隨著9月開學，又進入腸病毒「延長賽」，彰化秀傳醫院兒科部主治醫師陳勇全指出，今年流行的病毒型症狀並非典型的手足口病，而是以咳嗽、流鼻水等類似感冒的表現為主，容易讓家長誤判，必須特別注意。圖／秀傳醫院提供
隨著9月開學，又進入腸病毒「延長賽」，彰化秀傳醫院兒科部主治醫師陳勇全指出，今年流行的病毒型症狀並非典型的手足口病，而是以咳嗽、流鼻水等類似感冒的表現為主，容易讓家長誤判，必須特別注意。圖／秀傳醫院提供

據疾管署統計，今年全國累計15例腸病毒感染併發重症確定病例，其中7例死亡，為近6年同期最高，隨著9月開學，又進入腸病毒「延長賽」，醫師表示，今年流行的病毒型症狀並非典型的手足口病，而是以咳嗽、流鼻水等類似感冒的表現為主，容易讓家長誤判，必須特別注意。

彰化秀傳醫院指出，開學後，校園裡的孩童開始密集接觸，除了常見的感冒、咳嗽，腸病毒疫情也值得特別注意。往年腸病毒的流行高峰大多落在暑假到9月之間，隨著秋冬交替便逐漸趨緩。但今年卻出現「延長賽」現象，病例在開學後依然持續，讓醫療端與家長都繃緊神經。

彰化秀傳醫院兒科部主治醫師陳勇全指出，開學後，腸病毒持續發生，可能與氣候變遷有關，冬季天數縮短、氣溫不穩定，為病毒提供了存活與傳播的環境。此外，今年流行的病毒型也不同於往常，例如腸病毒D68型，症狀並非典型的手足口病，而是以咳嗽、流鼻水等類似感冒的表現為主，容易讓家長誤判。

「若在喉嚨發現潰瘍，就要提高警覺。」陳醫師提醒家長不可掉以輕心，預防腸病毒最基本的方法，還是勤洗手、戴口罩，並避免與感染者接觸。呼籲家長密切觀察孩子的狀況，若有發燒、食慾不振、口水分泌過多等症狀，應立即警覺；若進一步出現全身倦怠、無力或意識不清，更要馬上送醫，避免錯過治療的黃金時機。

陳勇全說，腸病毒雖然任何年齡層都有可能感染，但學齡前幼兒仍是最脆弱族群，兩歲至三歲以下的幼兒免疫系統尚未完全發展，一旦感染更容易出現重症。

陳勇全醫師醒家長防護三要點：

1.手部衛生徹底：用餐前、如廁後務必洗手，避免共用餐具與毛巾。

2.留意警訊症狀：若有發燒合併喉嚨痛、潰瘍或持續流口水，應及早就醫。

3.避免帶病上學：孩子若疑似感染，切勿勉強上課，以免傳染給同學。

彰化秀傳醫院兒科部主治醫師陳勇全提醒家長，預防腸病毒最基本的方法，還是勤洗手、戴口罩，並避免與感染者接觸。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳醫院兒科部主治醫師陳勇全提醒家長，預防腸病毒最基本的方法，還是勤洗手、戴口罩，並避免與感染者接觸。圖／秀傳醫院提供

咳嗽 醫師 腸病毒

