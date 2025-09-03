衛福部培訓「心理健康急救員」 及早發現心理狀況避免憾事發生
近年自殺重返國人10大死因，國內約有五分之一的成年人可能患有常見的精神疾病。華人心理治療研究發展基金會在衛生福利部支持下。引進澳洲「心理健康急救」(Mental Health First Aid®,簡稱 MHFA)計畫，明天將推出第一個正式課程。
衛生福利部調訓各縣市社區心理衛生中心及毒品危害防制中心的督導和主管共24人接受培訓，衛福部今年底前總計將調訓8梯次、近200名人員。這些人員受訓後通過線上考核後即可取得心理健康急救員資格。根據衛福部的規畫其中部分人員明年將接受進一步培訓，成為訓練心理健康急救員的講師。
心理健康急救的目標是訓練人人成為心理健康急救員，一旦周遭有人心理健康出現狀況，可早期發現並及時給予幫助，避免情況惡化或憾事發生。
衛生福利部心理健康司司長陳柏熹表示，衛福部已將心理健康急救計畫的推動納入行政院核定的「全民心理健康韌性計畫」，將結合跨部會、地方政府及民間單位逐步系統性推廣，建構更具支持性的環境，讓有心理健康危機的人都能被接住。
