快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

衛福部培訓「心理健康急救員」 及早發現心理狀況避免憾事發生

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
華心創會董事長陳怡蓁（前右起）、衛福部心理健康司長陳柏熹與台大公衛學院教授張書森出席心裡健康急救開課記者會。記者林澔一/攝影
華心創會董事長陳怡蓁（前右起）、衛福部心理健康司長陳柏熹與台大公衛學院教授張書森出席心裡健康急救開課記者會。記者林澔一/攝影

近年自殺重返國人10大死因，國內約有五分之一的成年人可能患有常見的精神疾病。華人心理治療研究發展基金會在衛生福利部支持下。引進澳洲「心理健康急救」(Mental Health First Aid®,簡稱 MHFA)計畫，明天將推出第一個正式課程。

衛生福利部調訓各縣市社區心理衛生中心及毒品危害防制中心的督導和主管共24人接受培訓，衛福部今年底前總計將調訓8梯次、近200名人員。這些人員受訓後通過線上考核後即可取得心理健康急救員資格。根據衛福部的規畫其中部分人員明年將接受進一步培訓，成為訓練心理健康急救員的講師。

心理健康急救的目標是訓練人人成為心理健康急救員，一旦周遭有人心理健康出現狀況，可早期發現並及時給予幫助，避免情況惡化或憾事發生。

衛生福利部心理健康司司長陳柏熹表示，衛福部已將心理健康急救計畫的推動納入行政院核定的「全民心理健康韌性計畫」，將結合跨部會、地方政府及民間單位逐步系統性推廣，建構更具支持性的環境，讓有心理健康危機的人都能被接住。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，衛福部已將心理健康急救計畫的推動納入行政院核定的「全民心理健康韌性計畫」，將結合跨部會、地方政府及民間單位逐步系統性推廣，建構更具支持性的環境。記者林澔一/攝影
衛福部心理健康司長陳柏熹表示，衛福部已將心理健康急救計畫的推動納入行政院核定的「全民心理健康韌性計畫」，將結合跨部會、地方政府及民間單位逐步系統性推廣，建構更具支持性的環境。記者林澔一/攝影
近年自殺重返國人10大死因，國內約有五分之一的成年人可能患有常見的精神疾病。記者林澔一/攝影
近年自殺重返國人10大死因，國內約有五分之一的成年人可能患有常見的精神疾病。記者林澔一/攝影

毒品 衛福部

延伸閱讀

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

VTuber Anny媽媽即將回歸直播活動！休息四個月成功調整心理狀態

影／男子清大游泳池內「不動一分鐘」 送醫急救恢復生命跡象

台中大雅貨車與機車撞二人重傷 騎士手卡機車龍頭OHCA急救中

相關新聞

下周核三核安演習登場 首次模擬用過燃料池受損應變能力

核安會今召開核安第31號演習實兵演練前記者會指出，2025年核安第31號演習繼8月7日完成各應變中心兵棋推演後，實兵演練...

高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

高雄網紅醫師、安泰醫院醫師王銘嶼，今年7月遭控執行縮胃曠腸手術導致2名女病患接連身亡，衛生局歷經多次調查，認定涉有多項重...

統一發票中獎不等於能領！他錯過「歸戶期限」百萬獎金飛了

財政部台北國稅局分享一起令人扼腕的案例，有民眾在外送平台訂餐，因帳單夾雜大量廣告未細看，直到兌獎最後一天才發現自己中了百...

夏季尾聲仍要注意熱傷害 心臟科醫師傳授「補水救命術」

衛福部公布8月熱傷害就診統計人次數，總計581人次，而9月光是2天也累積了22人次。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文...

避免加號看不完！明星級醫師多開特別門診 專家：有助維護醫療品質

一名病友發現，台大醫院近期公告，若門診額滿，輕症病人需持基層院所轉診單才能加號。門診額滿需加號醫師，通常為醫院大牌名醫，...

心理健康也要CPR！ 自殺重回十大死因 推「心理健康急救員」

根據衛福部最新公布的十大死因，自殺已重回前十名，導致自殺常見的原因與無法處理急性壓力，或長期飽受精神疾患困擾等有關，據台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。