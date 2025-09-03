農業部今召開寵物分類分級研商會 狐獴、凱門鱷等擬納特寵管理範疇

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
動保司今召開寵物分類分級管理原則研商會議，未來擬將狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類納入特定寵物的管理範疇。圖／聯合報系資料照片
農業部動保司今年研議各種異寵飼養、繁殖與買賣管理，今召開寵物分類分級（有條件飼養）管理原則研商會議。農業部表示，未來擬將狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類等納入特定寵物管理範疇，繁殖及買賣前述物種業者，須依特定寵物管理辦法提出申請，並符合相關設施規範，也要配合地方政府的不定期查核與評鑑，確保飼養業者整體狀況符合動物福利。

農業部動物保護司今年1月召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，引發相關團體不滿，今年1月12日異寵飼主及相關團體於青島東路靜坐抗議。動保司後續與許多專家學者、飼主社群團體等召開多次會議交換意見。

今年8月6日會議中，在凝聚多方管理原則與共識下，蝮蛇科、眼鏡蛇科、河口鱷、浣熊等641種動物，因有毒或具攻擊性，動物長大後難以控制且棄養後尚須付出龐大行政管理成本，列為禁止做家庭飼養的動物。

動保司副司長陳中興今表示，包括狐獴、鱷龜、凱門鱷及蟒蛇類等動物，飼養業者要如何管理，未來擬將這些物種納入特定寵物的管理範疇，等於繁殖或買賣這些物種的業者，必須依據特定寵物管理辦法提出申請，並符合相關設施規範，還會配合地方政府的不定期查核與評鑑，確保飼養業者整體狀況符合動物福利。

而針對前述物種的飼主，飼主必須要為寵物進行登記，並須具備相關飼養條件，未來在飼養較特殊物種時，應該要有一些門檻，也禁止自行繁殖，確保繁殖業及一般寵物均能依循正規標準來管理。

陳中興說，考量特殊物種在移動或就醫時需要外出，必須採取必要的防護措施，與會專家學者和業者認為，僅使用金屬籠攜帶的方式可能不夠便捷，但他們也認同若動物有需要外出，必須採取一定的防護措施。後續將針對防護措施、特定寵物業管理規範及飼主管理條件等議題，會再召開針對個別物種的細部會議，今日會議主要提出了一般概略性的管理模式。

至於昨天有動保團體反對將狐獴納入灰名單，而是應該禁止飼養，陳中興表示，由於國內已經有部分的狐獴數量，若納入禁養將與現在的飼養狀況有些違背，未來藉著將其納入特定寵物，或是飼主必須具備特殊條件才能飼養的方式來管理，也能夠讓既有飼養狐獴的飼主或繁殖業者的飼養方式更符合動物福利規範。

