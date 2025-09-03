花蓮產婦罕見羊水栓塞瀕死 門諾醫護搶命成功甦醒抱新生女

花蓮41歲林小姐剖腹產迎接女兒出生，卻突發罕見的「羊水栓塞」，一度瀕臨腦死，門諾醫院醫護團隊展開長達1個月跨科別治療及中西合療，與死神拔河成功，林女奇蹟甦醒，甚至能抱起剛出生的女兒，讓醫護開心的說，「是最幸福的風景」。

門諾醫院表示，林女7月30日因前置胎盤、妊娠糖尿病等剖腹產，嬰兒出生後，她卻突然血壓驟降、沒有意識，醫師初步判斷為罕見的羊水栓塞，趕緊急救並呼叫其他醫護支援，當時正在手術中的心臟血管外科主任黃振銘，接獲急電後也火速趕往產房搶救。

黃振銘指出，羊水栓塞在美國約每4萬名產婦才會出現1例，歐洲則是約5萬分之1，死亡率高達60％，其致命之處在於胎兒細胞、組織或羊水進入母體血液後，引發嚴重過敏性反應和免疫風暴，造成急性心肺衰竭，後續還可能出現凝血功能異常，大量出血難以控制。

黃說，當時醫療團隊面臨是否立即放置葉克膜的艱難抉擇，但「葉克膜不是萬能」，若病人出血嚴重，裝上反而會更危險，最後與團隊決定先建立「血管鞘」以備緊急狀況。

不過，林女術後出現嚴重凝血異常，腹腔大量出血，甚至因壓力過大導致呼吸器無法送氧，醫療團隊在加護病房啟動前所未有的緊急床邊剖腹減壓手術，她的血氧才逐漸回升；後續中醫科主任楊成湛透過針灸與中藥協助，協助減緩神經水腫、促進腦部功能恢復。

林女的丈夫溫先生說，太太手術後幾乎日夜守在加護病房，即使多次被醫師告知可能撐不下去，仍堅信只要有一絲希望，就要救回她，所幸經1個月的波折，太太終於康復也能下床行走，讓他非常感動。

談起新生女兒的小名「樂樂」，溫先生說，是延續自曾經飼養11年的瑪爾濟斯小狗「樂樂」，樂樂當年從非法繁殖場被救出，瘦小得像隻貓，在照顧下逐漸恢復健康，成為家中最貼心的陪伴。去年7月30日下午離世，巧合的是，今年同一天小女兒誕生。

「我們失去了一個樂樂，上天送來另一個樂樂，彷彿提醒生命雖然會有告別，但愛永遠不會斷，」溫先生哽咽地說，如今看著妻子康復，親手抱著新生的女兒，覺得這不僅是醫療的奇蹟，更是上天最溫柔的禮物。 花蓮林小姐生產後羊水栓塞，門諾醫院跨科團隊救回一命。圖／門諾醫院提供 花蓮林小姐（右二）生女兒時出現罕見羊水栓塞，門諾醫院醫護團隊展開長達跨科別治療及中西合療，讓她奇蹟甦醒康復。出院前的慶生會上醫護為一家人獻上祝福。圖／門諾醫院提供

