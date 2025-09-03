葉俊榮新書發表 人是寄生環境的「寄生蟲」
教育部前部長、台大教授葉俊榮下午在台大法律學院舉行「環境永續-脈絡 體制與法律」新書發表會。葉俊榮在書中引領讀者思考全球變遷下，環境法如何回應氣候變遷與制度轉型的迫切需求，並提出具前瞻性的制度藍圖。
發表會中葉俊榮表示，此系列書的出版抱持著環境與人的思考，究竟人與環境是什麼樣的互動關係？書的序論提出四個模式，首先是「環境是惡果」，如果做不好環境就一塌糊塗，環境是受害者，也是個惡果。第二種模式「環境是原因」，文明的衰退、崩潰，島嶼的貧瘠，很多原因就是環境做不好。第三種模式「環境是方舟」，環境提供大家面對危機的時候，把原本所擁有的繼續承載下去。第四種模式是「環境是本體」，環境不只是方舟，環境就是一切。人不過是當中的一環而已，是寄生於環境的「寄生蟲」。
葉俊榮進一步指出，這四種人與環境的關係，中間有一個「制度」的存在，也就是把現實環境所面臨的問題放在前面，制度中包括了「法」，但不限於法律，包含政治系統、政府組織、市場機制有沒有運作好，我們的社會良心、道德與倫理，這些都是「制度」。
