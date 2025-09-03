北市府抽驗散裝飲冰品及配料 四星飯店、知名漢堡店竟不合格
天氣逐漸變熱，夏天是飲冰品的消費高峰，臺北市政府衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，自今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，第2波共計抽驗108件（包括47件冰品、12件食用冰塊、49件飲料），檢驗結果10件不符合規定，不合格率9.26%。
北市府衛生局指出，此次抽驗108件飲冰品(包含冰品、食用冰塊、飲料)，依類別檢驗食品中微生物衛生標準(沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7)，其中29件飲冰品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有10件產品不符規定，針對不符規定業者，臺北市衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
臺北市衛生局表示，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一。如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限。
臺北市衛生局提醒，業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。
