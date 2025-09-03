快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

北市府抽驗散裝飲冰品及配料 四星飯店、知名漢堡店竟不合格

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

天氣逐漸變熱，夏天是飲冰品的消費高峰，臺北市政府衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，自今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，第2波共計抽驗108件（包括47件冰品、12件食用冰塊、49件飲料），檢驗結果10件不符合規定，不合格率9.26%。

北市府衛生局指出，此次抽驗108件飲冰品(包含冰品、食用冰塊、飲料)，依類別檢驗食品中微生物衛生標準(沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7)，其中29件飲冰品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有10件產品不符規定，針對不符規定業者，臺北市衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

臺北市衛生局表示，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一。如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限。

臺北市衛生局提醒，業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。

聚傳媒

冰品 衛生局 北市府

延伸閱讀

北市衛局抽驗飲冰品不合格 漢堡王、頂呱呱、七盞茶都上榜

食藥署抽查冰品...6家知名飲品腸桿菌超標 進發家、CoCo、十盛上榜

名嘴爆拆圓環、機器狗廠商代表同一人？ 北市府嚴正駁斥

傳統市場攤商電子支付「有裝沒用」？ 北市府曝兩大原因

相關新聞

下周核三核安演習登場 首次模擬用過燃料池受損應變能力

核安會今召開核安第31號演習實兵演練前記者會指出，2025年核安第31號演習繼8月7日完成各應變中心兵棋推演後，實兵演練...

高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

高雄網紅醫師、安泰醫院醫師王銘嶼，今年7月遭控執行縮胃曠腸手術導致2名女病患接連身亡，衛生局歷經多次調查，認定涉有多項重...

統一發票中獎不等於能領！他錯過「歸戶期限」百萬獎金飛了

財政部台北國稅局分享一起令人扼腕的案例，有民眾在外送平台訂餐，因帳單夾雜大量廣告未細看，直到兌獎最後一天才發現自己中了百...

夏季尾聲仍要注意熱傷害 心臟科醫師傳授「補水救命術」

衛福部公布8月熱傷害就診統計人次數，總計581人次，而9月光是2天也累積了22人次。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文...

避免加號看不完！明星級醫師多開特別門診 專家：有助維護醫療品質

一名病友發現，台大醫院近期公告，若門診額滿，輕症病人需持基層院所轉診單才能加號。門診額滿需加號醫師，通常為醫院大牌名醫，...

心理健康也要CPR！ 自殺重回十大死因 推「心理健康急救員」

根據衛福部最新公布的十大死因，自殺已重回前十名，導致自殺常見的原因與無法處理急性壓力，或長期飽受精神疾患困擾等有關，據台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。