雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

中央氣象署今下午針對6縣市發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到下午4時30分，警戒區域包含台北、新北、宜蘭、苗栗、南投、台中。氣象署提醒，需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

另外，氣象署也發布山區暴雨，影響時間持續到下午5時29分，警戒區域包含台北市士林區、新北市石碇區、宜蘭縣礁溪鄉、新北市坪林區。

氣象署指出，已針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警。

氣象署表示，上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

商品推薦