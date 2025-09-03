農業部表揚模範漁民！資深海女李美金成潮間帶達人 任大學講師教漁撈

快訊

中央社／ 台北3日電

農業部漁業署今天舉行漁民節記者會，表揚12名模範漁民，有3名女性，其中資深海女李美金成潮間帶達人，還在大學擔任講師教傳統漁撈技術。潛水教練余孟怡將海廢變寶並推動花枝復育。

李美金說，她12歲起就踏上海田，至今約59年，已相當熟悉潮間帶節氣與物種習性，春天撿螺貝敲石蚵、夏天曬小管乾、秋天撿七星螺與貝類、冬天採紫菜與海菜，雖然仍有危險，也很辛苦，但她已適應並喜歡這份工作，笑稱一天不下海身上就會癢。

李美金被譽為澎湖地區最具代表性的資深海女與「潮間帶達人」。

李美金對地方公共事務也相當熱心，曾連任澎湖區漁會代表、理事、監事，為漁民權益奔走不遺餘力。更難能可貴的是將海上技藝轉化為教育資源，經常應邀至澎湖縣文化局、社區大學與科技大學擔任講師，教授漁產加工與傳統漁撈技術，也希望能為傳統文化保存留下紀錄。

李美金時常以身作則倡議保育行動，除參與淨海、淨灘，還曾多次於沿岸救起落水民眾，是結合實作經驗與公共關懷的漁家婦女典範。

另一名受表揚的余孟怡是名潛水教練，致力海洋環境守護，除了淨灘回收的海廢變成寶，還攜手在地餐廳，推動花枝復育。

余孟怡16年前遷居到台灣東北角，經營潛水俱樂部，並在鼻頭漁港致力於海洋環境守護，參與並推動超過300場淨灘與淨海活動。

余孟怡希望翻轉人們看待海洋的方式，設法將淨灘回收的海廢「變廢為寶」，例如將大型浮球改造為煙灰缸，擺設在漁村，傳達海廢不再是垃圾，同時提醒大家垃圾減量與資源再生的重要性，大家都可為守護海洋盡一份心力。

余孟怡曾與海漁基金會合作，推動「小丑魚復育計畫」，意外觀察到虎斑花枝在活水缸中能自然交配產卵，決定攜手在地餐廳推動花枝復育，讓更多花枝能重返海洋、延續生命。

35歲的劉柏君是接受表揚最年輕的漁民，擁有海洋大學養殖碩士學位，目前在水產公司擔任場長，管理約13甲魚塭，以專業知識，善用政府設置的LNG冷排水箱涵，有效降低抽水耗電與水質波動風險，更憑藉冷水優勢，成功養殖出對環境極為敏感的嘉鱲與重達10台斤以上的高品質海鱺，突破原本僅能於海上箱網養殖的物種轉型至陸上魚塭的技術，海鱺養殖品質通過日商壽司郎等國際通路認可。

