近2成青少年難拒菸 國健署重提法規：抽電子煙最重罰1萬元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署與教育部攜手合作，推動校園菸害防制工作。示意圖，本報資料照片

依衛福部國健署「青少年吸菸行為調查」顯示，同儕或家人若有吸菸，容易受影響而接觸菸品。「家」是最多青少年開始第一口菸的地方，而有吸菸朋友的青少年，開始吸菸的機率比沒有的朋友高出17.5倍；青少年吸菸容易成癮，若要免於菸害的威脅，應該著重如何讓青少年不碰人生的第一支菸。

新學年開始，國健署菸害防制組組長羅素英提醒，孩子易受同儕影響，尤其在新生入學或在校期間吸菸問題上更需提高警覺。有些孩子吸菸，是因為「同學都在抽，害怕被排擠」、「會抽菸看起來很帥」、「這款菸沒有味道，應該沒有危害吧！」

青少年容易受到同儕吸菸行為影響，根據「112年青少年吸菸行為調查」顯示，若周遭有吸菸的朋友，其開始吸菸的機率大幅提高，甚至比沒有吸菸朋友的青少年高出17.5倍，國中生高出22.7倍、高中職學生高出13.1倍。

此外，未曾吸菸學生中，有17.9%表示，未來一年內好友提供紙菸時，自己可能會吸菸，國中生約13.6%、高中職學生約21.9%。由此可知，同儕吸菸是影響青少年吸菸行為的重要因素。其數據顯示，2成學生族群同意受誘惑，只要同儕遞菸就會吸。

羅素英提醒，朋友是青少年在社交中不可或缺一環，若身邊好友有吸菸行為，可能會削弱青少年對菸品危害的認知與警覺心。近年，菸商持續利用時尚包裝、迷人設計與社群行銷等吸引年輕人的方式，擴大潛在吸菸族群，同時也使戒菸難度提高。

為因應傳統菸品及新類型產品，例如：電子煙、加熱式菸品對青少年健康危害，國健署與教育部攜手合作，推動校園菸害防制工作，由教育部頒布「校園菸害防制實施計畫」，明定各級學校菸害防制工作內容。羅素英說，透過跨部會的合作，加強菸害防制宣導，提高青少年的健康意識。

羅素英強調，切勿因「好奇」、「朋友慫恿」、「沒有菸臭味」就嘗試電子煙；電子煙和傳統紙菸一樣含有尼古丁，對健康有害。依菸害防制法規定，除對製造或輸入業者、廣告業或傳播媒體業者有重罰外，供應類菸品或其組合元件，處新台幣1萬元至25萬元罰鍰；使用類菸品者，處新台幣2千元至1萬元罰鍰。

國健署提醒，善用「拒菸八不」，勇敢向菸說不，明確拒絕交際菸十分重要，即使是朋友邀約，更要展現委婉拒絕且不失禮貌的態度。

1. 不接受（堅持拒絕）：堅定拒絕可有效化解對方的要求。

2. 不隱瞞（告知理由）：用簡單的理由拒絕對方的要求。

3. 不尷尬（自我解嘲）：幽默自己，我就是不做，又何妨！

4. 不逗留（遠離現場）：三十六計走為上策，藉機遠離現場。

5. 不縱容（友誼勸服）：以友情為出發點，動之以情，規勸對方。

6. 不硬碰（轉移話題）：邀請一同做別的事，化解情境。

7. 不被說服（反說服法）：用道理、證據說服對方。

8. 不被激將（反激將法）：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

朋友 國健署

