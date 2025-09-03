快訊

93軍人節...國防部感謝北榮醫療團隊無私 守護癌症病童康復之路

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國防部「九三愛93」慶祝軍人節系列活動，今天上午於台北榮總兒童病房溫馨舉行，並探視病童贈送禮物，獻上溫馨祝福。圖／台北榮總提供
今天是93軍人節國防部「九三愛93」慶祝軍人節系列活動，今天上午於台北榮總兒童病房溫馨舉行。台北榮總兒童醫學部主任鄭玫枝代表院方致謝，感謝國軍官兵帶來精采表演，感謝家長以無比的愛心守護孩子康復之路，以及醫療團隊無私的付出。

以「守護家園」為使命的國軍戰士，透過各項互動遊戲，陪伴勇敢「對抗病魔」的小戰士們，共同傳遞勇氣與祝福，充分展現「軍愛民」的精神。更特別邀請「Dora媽咪」蘇惠娟老師，分享愛女Dora奮力抗癌的生命故事，激勵人心。

鄭玫枝感謝家長以無比的愛心守護孩子康復之路，以及醫療團隊無私的付出。同時也特別感謝「Dora媽咪」蘇惠娟老師，牽起「九三愛93」活動美好的緣份。國防部政治作戰局文宣心戰處朱蕙芳處長特別親臨現場，為病童加油打氣，場面溫馨感人。

活動由三軍吉祥物「柴寶」與「乖乖」人偶帶來的歌舞表演揭開序幕，隨後由政戰學院應用藝術系學生組成的Live Band演奏經典電影配樂，將現場氣氛推向高潮。國軍官兵更現場製作贈送各式造型氣球，帶給病童驚喜與歡笑。最後，政戰局文宣處致贈客製化漢光帽與乖乖抱枕，為病童與家屬獻上溫馨的祝福，共同度過一個難忘又別具意義的軍人節。

