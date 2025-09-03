彰基啟動健康臺灣深耕計畫 智慧醫療縮短城鄉醫療差距

住在南投信義鄉67歲田姓男子，3 年前在彰基醫學中心接受心臟移植，術後若有狀況，從山區往返醫院幾乎要8小時，長途舟車不僅造成體力負擔，也增加了就醫風險。彰基啟動「健康臺灣深耕計畫」，利用智慧醫療加遠距醫療，克服久懸的城鄉就醫不平等問題。

彰基指出，這次通過了「健康臺灣深耕計畫」，並且把受補助的經費用於偏鄉，利用智慧醫療加遠距醫療，配備「智慧遠距乾式心電圖」與血壓、血糖等監測裝置，在家量測、上傳雲端，由醫學中心團隊即時判讀與追蹤，讓田先生在山區的家中也能享受醫學中心級的照護。

彰基心臟血管內科廖英傑主任說明，患者使用乾式心電圖設備，僅需手指輕觸感測器即可完成檢測，不需導電膠或傳統電極片，使用簡便快速，減少耗材成本與皮膚不適。結合雲端傳輸與即時分析，讓醫師第一時間掌握心律變化，對心臟移植病人與高風險患者尤為關鍵。

彰基總院長陳穆寬教授指出，由於偏鄉患者常因交通不便導致治療延宕，由賴清德總統推動的「健康臺灣深耕計畫」，結合智慧醫療與遠距診療，實質落實醫療平權，讓住在偏遠地區的病人不再因距離而犧牲就醫權益；感謝「健康臺灣深耕計畫」召集人、成大醫學院名譽教授陳志鴻醫師推動，使政策快速落地，解決了重症患者的燃眉之急。

陳穆寬表示，這項計畫的推行不僅減少偏鄉患者舟車勞頓，更降低醫療風險，讓癌症患者及重大慢性病人能獲得即時診治。此計劃合作也同步啟動「急重症綠色隧道」，由信義鄉衛生所、水里醫療站、南投基督教醫院等南投醫療院所，一路銜接至彰基總院，採「一次啟動、一路直達、資料隨轉到院」模式，縮短等待與重複檢查時間，守住黃金救治窗。

陳穆寬說，彰基未來將持續擴大遠距據點、社區送藥與在地服務，與南投醫療夥伴攜手，照護每一位在地居民的健康與尊嚴。 彰基醫學中心響應健康臺灣深耕計畫，結合智慧與遠距醫療，跨越南投、雲林、彰化。圖／彰基提供

商品推薦