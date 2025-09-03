快訊

對流雲系出現近似滯留 北市預警山區暴雨：雙溪發布災防告警

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
午後在西半部地區及宜花東山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生的機率，各地山區降雨機率較高。本報資料照片
北市災防辦指出，中央氣象署發言山區暴雨警示訊息，針對台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至17時29分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

台北市災防辦已通知消防局至現場巡查，並請士林區公所轉知里、鄰長及警察局士林分局協助勸導遊客儘速遠離水域。

市區部分，目前台北市東側及文山區南側有午後對流雲系發展，近似滯留，預估未來1小時文山、內湖、南港及士林山區有短暫陣雨或雷雨，時雨量約20毫米。

北市府指出，稍早南港及文山區最大時雨量達26.5毫米，雨勢已趨緩，目前北市東側對流雲系已往山區擴散，預估未來1小時文山、內湖、南港山區仍有陣雨或雷雨，時雨量約20至30毫米。

北市針對台北市雙溪發布災防告警。示意圖 。圖／北市災防辦公室提供
暴雨 雨量 北市府

