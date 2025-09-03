台鐵花蓮站父女檔任正副站長 站長笑回「洗腦成功」盼激盪出新火花

台鐵花蓮站今天舉辦站長交接典禮，新任站長鄭成忠過去大多在花東服務，這次從台東站長調升花蓮站長，與擔任副站長的女兒一同在家鄉服務，讓他非常高興，笑說「洗腦成功」，年輕人有新的思維，互相交流希望能激盪出新火花。

台鐵花蓮站今天舉行卸、新任站長交接典禮，台東站長鄭成忠接任花蓮站長，今年3月才到任的花蓮站長吳佳陽，調升至花蓮運務段副段長。

鄭成忠1990年退伍參加台鐵特考，1991年就到花蓮站報到，陸續接任行車跟運轉的副站長、負責旅客服務相關業務的站務主任。2022年到擔任台東站長，遇到花東918地震，投入鐵公路接駁作業，也經常颱風等緊急應變作業，資歷完整。女兒鄭妤涓也在2017年加入台鐵行列，現任副站長，成為一段佳話。

鄭成忠表示，年輕人有新的思維，互相交流有新的想法，與女兒為台鐵努力，或許會有新的火花，現在不是講資歷而是人力。重視人才傳承的他，特別指出，要留住人才就要改善待遇，考上花蓮地區台鐵員工很多是南部人，訓練完成後可能回家鄉，花蓮站就好像是培育站，未來會著力改善。

鄭成忠說，女兒很早就通過考試升到副站長，身為9名副站長其中之一，以前要花10幾年才做到副站長，現在女兒很快就達到是機運也是實力。

鄭妤涓說，爸爸在台鐵服務多年，從小耳濡目染，加上台鐵工作穩定，畢業後報考台鐵，跟上爸爸的腳步，分發時因為花蓮是全國4個特等站之一，能學習較多；兩人在餐桌上都是在聊台鐵的事，很開心跟爸爸一起為鐵路運轉貢獻，笑說要給新站長的建議，希望能多傾聽基層聲音。 台鐵花蓮站新任站長鄭成忠（右）從台東站長調升，與擔任副站長的女兒鄭妤涓（左）一同在家鄉服務，女兒特別獻花祝賀爸爸。記者王思慧／攝影 台鐵花蓮站今天舉行卸、新任站長交接典禮，台東站長鄭成忠接任花蓮站長，今年3月才到任的花蓮站長吳佳陽，調升至花蓮運務段副段長。記者王思慧／攝影

