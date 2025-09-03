高溫擬納災害性天氣 抗高溫對策將納新一期國家調適行動計畫

隨著全球暖化及都市化效應的加劇,高溫日數逐漸增多，極端高溫的環境考驗日益嚴苛且影響層面廣泛。交通部中央氣象署表示，目前「氣象法」的法定災害性天氣定義不包含高溫，不過氣象署已研擬在「氣象法」將高溫納入災害性天氣。

氣象署指出，台灣屬海島型氣候，夏季常受太平洋高壓、颱風外圍下沉氣流及西南風影響，台灣高溫發生的熱區主要集中在內陸、盆地、河谷及縱谷等地形區，這些地方因地勢封閉、通風條件較差，容易累積熱量，造成高溫現象，而上述熱區的高溫量值並無顯著的地理南北或東西差異。

氣象署指出，目前已將高溫燈號細緻化至鄉鎮市區層級，能直接反映各地的高溫狀況，並輔以體感溫度與熱指數資訊，協助民眾因地制宜、分眾分級採取防護措施。此外，氣象署刻正研擬在「氣象法」將高溫納入災害性天氣。

國發會表示，環境部已於今年6月3日已邀集政府機關、響應企業與民間團體等共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，建立高溫應變啟動機制、建置高溫防護地圖Cool Map，並於7月22日辦理「114 年抗高溫調適對策試辦演練會議」。另於7月至8月分別於北、中、南部舉辦抗高溫對策展，推廣調適行動，未來將研擬「抗高溫行動指引」，並規畫將抗高溫對策納入新一期國家調適行動計畫，作為各界推動高溫調適的重要依據。

教育部表示，國教署持續辦理預防熱傷害衛教宣導，辦理教師增能研習並研發相關教材教案，供學校教學運用，以提升師生自我保護知能。另推動校園植樹工作，並於新建或拆建工程引導納入綠建築，透過校園用電管理、能源教育等機制，以降低熱傷害風險。

