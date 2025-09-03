快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫擬納災害性天氣 抗高溫對策將納新一期國家調適行動計畫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
氣象署正研擬在「氣象法」將高溫納入災害性天氣，有利以制度性方式回應日益嚴峻的氣候風險，確保國人安全。圖／聯合報系資料照片
氣象署正研擬在「氣象法」將高溫納入災害性天氣，有利以制度性方式回應日益嚴峻的氣候風險，確保國人安全。圖／聯合報系資料照片

隨著全球暖化及都市化效應的加劇,高溫日數逐漸增多，極端高溫的環境考驗日益嚴苛且影響層面廣泛。交通部中央氣象署表示，目前「氣象法」的法定災害性天氣定義不包含高溫，不過氣象署已研擬在「氣象法」將高溫納入災害性天氣。

氣象署指出，台灣屬海島型氣候，夏季常受太平洋高壓、颱風外圍下沉氣流及西南風影響，台灣高溫發生的熱區主要集中在內陸、盆地、河谷及縱谷等地形區，這些地方因地勢封閉、通風條件較差，容易累積熱量，造成高溫現象，而上述熱區的高溫量值並無顯著的地理南北或東西差異。

氣象署指出，目前已將高溫燈號細緻化至鄉鎮市區層級，能直接反映各地的高溫狀況，並輔以體感溫度與熱指數資訊，協助民眾因地制宜、分眾分級採取防護措施。此外，氣象署刻正研擬在「氣象法」將高溫納入災害性天氣。

國發會表示，環境部已於今年6月3日已邀集政府機關、響應企業與民間團體等共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，建立高溫應變啟動機制、建置高溫防護地圖Cool Map，並於7月22日辦理「114 年抗高溫調適對策試辦演練會議」。另於7月至8月分別於北、中、南部舉辦抗高溫對策展，推廣調適行動，未來將研擬「抗高溫行動指引」，並規畫將抗高溫對策納入新一期國家調適行動計畫，作為各界推動高溫調適的重要依據。

教育部表示，國教署持續辦理預防熱傷害衛教宣導，辦理教師增能研習並研發相關教材教案，供學校教學運用，以提升師生自我保護知能。另推動校園植樹工作，並於新建或拆建工程引導納入綠建築，透過校園用電管理、能源教育等機制，以降低熱傷害風險。

高溫 氣象署

延伸閱讀

熱傷害風險未納入兒少考量 高溫調適政策檢討公聽會今召開

南投埔里六合路側畫白線 卻成違停檢舉熱區…公部門釋疑出招了

違停報案暴增！竹縣推「路暢專案」9月1日上路 鎖定這些熱區取締

好熱！ 運動員、戶外工作者是熱傷害高危險群 「室內高溫」也會要人命

相關新聞

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

中央氣象署今下午針對6縣市發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到下午4時30分，警戒區域包含台北、新北、宜蘭、苗栗、南投、台...

台鐵花蓮站父女檔任正副站長 站長笑回「洗腦成功」盼激盪出新火花

台鐵花蓮站今天舉辦站長交接典禮，新任站長鄭成忠過去大多在花東服務，這次從台東站長調升花蓮站長，與擔任副站長的女兒一同在家...

近2成青少年難拒菸 國健署重提法規：抽電子煙最重罰1萬元

依衛福部國健署「青少年吸菸行為調查」顯示，同儕或家人若有吸菸，容易受影響而接觸菸品。「家」是最多青少年開始第一口菸的地方...

花蓮產婦罕見羊水栓塞瀕死 門諾醫護搶命成功甦醒抱新生女

花蓮41歲林小姐剖腹產迎接女兒出生，卻突發罕見的「羊水栓塞」，一度瀕臨腦死，門諾醫院醫護團隊展開長達1個月跨科別治療及中...

北市府抽驗散裝飲冰品及配料 四星飯店、知名漢堡店竟不合格

天氣逐漸變熱，夏天是飲冰品的消費高峰，臺北市政府衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，自今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，第2波共計抽驗108件（包括47件冰品、12件食用冰塊、49件飲料），

免費貼圖3款！這款「不想上班」、「沒錢了」 社畜上班族認同請下載

聯合新聞網《科技玩家》9月第1波限時LINE免費貼圖 來囉！這次推薦 「LINE購物 × 社畜 兔」，社畜上班族超適合使用，可以喊出「不想上班」、「我是成熟的大人」、「沒錢了」等話語，相當有趣，「LINE禮物 × 啊兔」也適合日常生活使用，讀者可別錯過，趕緊下載 囉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。