高溫擬納災害性天氣 抗高溫對策將納新一期國家調適行動計畫
隨著全球暖化及都市化效應的加劇,高溫日數逐漸增多，極端高溫的環境考驗日益嚴苛且影響層面廣泛。交通部中央氣象署表示，目前「氣象法」的法定災害性天氣定義不包含高溫，不過氣象署已研擬在「氣象法」將高溫納入災害性天氣。
氣象署指出，台灣屬海島型氣候，夏季常受太平洋高壓、颱風外圍下沉氣流及西南風影響，台灣高溫發生的熱區主要集中在內陸、盆地、河谷及縱谷等地形區，這些地方因地勢封閉、通風條件較差，容易累積熱量，造成高溫現象，而上述熱區的高溫量值並無顯著的地理南北或東西差異。
氣象署指出，目前已將高溫燈號細緻化至鄉鎮市區層級，能直接反映各地的高溫狀況，並輔以體感溫度與熱指數資訊，協助民眾因地制宜、分眾分級採取防護措施。此外，氣象署刻正研擬在「氣象法」將高溫納入災害性天氣。
國發會表示，環境部已於今年6月3日已邀集政府機關、響應企業與民間團體等共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，建立高溫應變啟動機制、建置高溫防護地圖Cool Map，並於7月22日辦理「114 年抗高溫調適對策試辦演練會議」。另於7月至8月分別於北、中、南部舉辦抗高溫對策展，推廣調適行動，未來將研擬「抗高溫行動指引」，並規畫將抗高溫對策納入新一期國家調適行動計畫，作為各界推動高溫調適的重要依據。
教育部表示，國教署持續辦理預防熱傷害衛教宣導，辦理教師增能研習並研發相關教材教案，供學校教學運用，以提升師生自我保護知能。另推動校園植樹工作，並於新建或拆建工程引導納入綠建築，透過校園用電管理、能源教育等機制，以降低熱傷害風險。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言