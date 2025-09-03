快訊

高溫危機 民團呼籲政府正視「高溫環境下的兒童保護」議題

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立法委員張雅琳（右五）和綠色和平、立法院親子大聲公連線下午舉行「高溫危機下兒童的調適與減緩政策檢討公聽會」。記者曾吉松／攝影
立法委員張雅琳（右五）和綠色和平、立法院親子大聲公連線下午舉行「高溫危機下兒童的調適與減緩政策檢討公聽會」。記者曾吉松／攝影

立法委員張雅琳綠色和平、立法院親子大聲公連線下午舉行「高溫危機下兒童的調適與減緩政策檢討公聽會」。多位兒童代表、學者專家和公民團體代表發言，提出具體訴求與政策建言，期望促使政府跨部會正視兒童作為氣候脆弱族群的特殊需求，以全面檢視政府在調適與減緩政策上的不足。

張雅琳表示近期綠色和平實測發現部分公園沙坑表面溫度竟高達 57.6°C，人工草皮更是飆破80.1°C，如此驚人的高溫，不僅讓孩子無法安心遊戲，更可能造成燙傷與中暑等熱傷害，政府應正視「高溫環境下的兒童保護」議題，提出完整的戶外活動安全政策，包括建材選擇、遮蔭設計、降溫措施及高溫警示制度，確保每一位孩子都能擁有安全且友善的戶外遊戲權。

兒童代表陳禮安也呼籲政府部會思考與做出改變，氣候變化正直接威脅兒童的健康與權利，能源轉型才是治本之道，城市規畫與永續交通是治標之策。

立法委員張雅琳（右五）和綠色和平、立法院親子大聲公連線下午舉行「高溫危機下兒童的調適與減緩政策檢討公聽會」。記者曾吉松／攝影
