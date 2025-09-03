軍人節升等！逾20人搭華航升商務艙 長榮逾10人、星宇8人

今天是九三軍人節，華航、長榮、星宇等3大國籍航空均提供現役軍人禮遇報到及空位升等商務艙服務，截至目前為止，華航已提供逾20位軍人升等、長榮逾10位、星宇8位。

華航及華信航空國際線於今天9月3日軍人節提供敬軍禮遇，凡現役軍人搭乘松山、桃園、台中、高雄出發國際線的區域線航班，出示中華民國軍人身分證，即可於報到時享有禮遇櫃台服務，航班報到作業結束後，若商務艙仍有空位，將提供國軍本人升等商務艙，目前已有逾20位升等至商務艙。

長榮航空表示，升等禮遇僅適用於桃園、松山、高雄機場出發亞洲區域2艙等服務航線，今天持軍人身分證於出發地機場的長榮航空票務櫃台，完成查驗及登記，即可參加此活動，目前已有逾10位升等至商務艙，另自9月3日起，原有的「現役軍人優先登機」禮遇，將進一步擴大至隨行1位持眷屬證的眷屬。

星宇航空表示，今天現役軍人搭乘星宇航空台灣出發的2艙等服務航班（A330/A321neo機型），於報到時出示軍人證進行登記，就有機會享有空位升等商務艙禮遇，目前已有8位升等至商務艙。另自9月3日起，現役軍人可與1名同行眷屬，於登機時出示軍人證與眷屬證，一同享有台灣出發所有航線優先登機服務。

商品推薦