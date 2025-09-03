剖腹產遇罕見羊水栓塞 醫療跨科創奇蹟瀕死婦重生

花蓮41歲林姓婦人喜迎第二個寶寶，卻在剖腹產過程中突遭罕見「羊水栓塞」，歷經大出血、腎衰竭等，病情數度危急甚至瀕臨腦死，所幸門諾醫院醫療團隊不放棄，最終母女均安。

門諾醫院今天表示，林婦因前置胎盤、妊娠糖尿病等高風險因素，7月30日接受剖腹產。當嬰兒順利出生時，意外卻同時發生，林婦突然血壓驟降、意識喪失，醫師初步判斷為羊水栓塞。

門諾醫院婦科主任廖基元說：「那一剎那，病情急轉直下，我一邊急救，一邊緊急呼叫團隊支援，大量輸血計畫隨即啟動，醫護人員迅速集結搶救。」

心臟血管外科主任黃振銘當時正進行一場主動脈手術，接獲急電後火速趕往產房。他說：「羊水栓塞非常罕見，在美國約每4萬名產婦才會出現1例，歐洲約5萬分之1，但死亡率可能高達60%。」

羊水栓塞的致命之處在於，胎兒細胞、組織或羊水進入母體血液後，引發嚴重過敏性反應和免疫風暴，造成急性心肺衰竭，後續還可能出現凝血功能異常，大量出血難以控制。

黃振銘指出，當時醫療團隊面臨艱難抉擇是否立即放置葉克膜。「葉克膜不是萬能，如果病人同時出血嚴重，裝上反而會更危險。」最終他與團隊決定先建立「血管鞘」以備緊急狀況，這也成為救治的關鍵。

危機接二連三，林婦術後出現嚴重凝血異常，腹腔大量出血，甚至因壓力過大導致呼吸器無法送氧。醫療團隊不得不在加護病房進行前所未有的緊急床邊手術。

當子宮被打開、瘀血如箭噴出時，她的血氧才逐漸回升。這也是門諾醫院創院以來，首次在ICU進行剖腹減壓手術，展現跨科別團隊臨危不亂的專業默契。

副院長王志弘表示，當檢查顯示腦部仍有部分反應時，他心中堅信「應該要拚命救下去，她還有機會。」同時，中醫科主任楊成湛也透過針灸與中藥協助，協助減緩神經水腫、促進腦部功能恢復，中西合療的方式讓希望得以延續。

除了醫療團隊的專業，林婦的丈夫溫先生更是關鍵支柱。從手術當天起，他幾乎日夜守在加護病房外，即使多次被醫師告知「可能撐不下去」，他仍堅定表示：「只要有一絲希望，就要救回她。」

談起新生女兒的小名「樂樂」，溫先生特別感慨。原來，這是延續自曾經飼養11年的瑪爾濟斯小狗也叫「樂樂」。樂樂從非法繁殖場被救出，毛全被剃光，瘦小得像隻貓，在夫妻倆的照顧下逐漸恢復健康，成為家庭中最貼心的陪伴。去年7月30日下午，牠靜靜離世，留下無盡思念。命運的巧合是，今年同一天小女兒誕生了。

「我們失去了一個樂樂，上天又送來另一個樂樂，彷彿提醒我們，生命雖然會有告別，但愛永遠不會斷。」溫先生說，看著妻子康復，抱著新生的女兒，覺得這不僅是醫療的奇蹟，更是上天最溫柔的禮物。

經過一個月波折，林婦終於康復，能下床行走，甚至抱起剛出生的小女兒「樂樂」。在出院前的慶生會上，黃振銘分享指出，這場搶救再次體會到，醫療不只是冰冷的技術，更是凝聚人心的行動，「當我們彼此支持，才能創造看似不可能的奇蹟。」

