整理包／最高領2萬！2025重陽敬老金來了 各縣市發放日期、資格、金額報你知

被外界稱為「重九節」、「敬老節」的重陽節，起源於中國古代的傳統文化，其節日的名稱，源於《易經》中的「九」這個代表陽數的數字。而重陽節中「雙九」的寓意為「極陽」；兩個陽數疊加，故名「重陽」。古人認為「九」在數字中最大，象徵著長壽；相傳在東漢時期，汝南人桓景在9月9日帶家人登高避禍，免於瘟疫，因此重陽節也有「登高避災」的文化淵源。隨著時代演變，現在的九九重陽節，更融合了賞菊、飲菊花酒、插茱萸、敬老等習俗，象徵祝福長者健康長壽，成為尊老敬老的重要節日。

每年農曆9月9日的「九九重陽節」，今（2025）年的日期是落在國曆10月29日。在「九九重陽節」的傳統習俗中，因為是屬於「陽氣過盛」的一天，習俗上多避諱婚喪喜慶活動、避免送主用於祭祀的菊花，也不適合對長輩說「重陽節快樂」，建議可改祝福「平安」，較符合重陽節的節日意涵。

而在「九九重陽節」這一天，習俗上建議可登高賞景、品嘗菊花茶、配戴有驅邪之效的茱萸，也可「放風箏」來放走晦氣與煩憂。當天也是對長輩表達敬意與關懷的大日子，全台各縣市已陸續公告重陽節的敬老金發放時間、金額，新北市、桃園市與宜蘭縣等，更針對年滿99歲或百歲以上長者，祭出2萬元敬老金。《聯合新聞網》統整全台22縣市重陽節敬老金資訊，助你掌握完整資訊。

文章目錄 「六都」（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）

「北部地區」（基隆市、新竹市、新竹縣）

「中部地區」（苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣）

「南部地區」（嘉義市、嘉義縣、屏東縣）

「東部地區」（宜蘭縣、花蓮縣、台東縣）

「外島地區」（澎湖縣、金門縣、連江縣）

台北市

★誰能領

設籍本市至重陽節當日已達3個月以上，亦即114年7月29日（含當日）前以設籍本市者。

★領多少

．於當年12月31日年滿65歲至84歲（原住民為55歲至74歲）之長者，每人1,500元。

．於當年12月31日年滿85歲至98歲（原住民為75歲至88歲）之長者，每人3,000元。

．於當年12月31日年滿99歲（原住民為89歲）以上之長者，每人1萬元及禮品1份。

★領取時間與領取方式

(一)、一般長者（65歲以上）：

管道1：敬老卡、愛心卡

．從9月1日至9月30日，持敬老卡及愛心卡（敬老註記）者，可在這段時間內前往台北捷運各車站悠遊卡加值機、全台4大超商及全台美廉社靠卡領取。

管道2：匯款

．10月9日前可透過線上填寫「台北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」

．10月9日前至台北市各區公所社會課填寫紙本，申請後依社會局公告之匯款日匯款至長者指定之帳戶。

管道3：定點領取現金

．11月12日至11月15日期間，至設籍區公所公布的定點領取現金。

(二)、高齡長者（99歲、原住民為89歲以上長者）：

管道1：匯款

．可於8月11日前填妥匯款帳戶，9月1日優先將禮金匯款入帳。

管道2：親送到府

．10月至11月初，由里幹事親送禮金及禮品到府。

★更多資訊

台北市政府社會局

新北市

★誰能領

設籍新北市且具備下列條件者：

．重陽節當月（114年10月）年滿65歲以上長者及年滿55歲以上原住民。

．重陽節當月（114年10月）底前設籍已滿1年且至重陽節當日（114年10月29日）前1個月仍持續設籍者。

★領多少

．65歲至79歲之長輩（原住民滿55歲）：每人1,500元整。

．80歲至89歲之長輩：每人2,000元整。

．90歲至99歲之長輩：每人5,000元整。

．100歲以上之長輩：每人2萬元整。

★領取時間與領取方式

發放禮金方式以長輩意願為原則，提供現金和匯款2種方式。

管道1：匯款

．可至區公所填妥「重陽節敬老禮金金融帳戶申請書」，匯款日為114年10月22日。

管道2：領取現金

．由區公所採定點致贈或到府致贈方式發放；領取現金時須備妥身分證正本供查驗，並於印領名冊受領人欄位簽名或蓋章。

．區公所工作人員與里幹事致贈：114年10月23日至114年12月12日。

．新北市政府社會局補致贈：114年12月15日至114年12月31日。

★更多資訊

新北市政府社會局

桃園市

★誰能領

重陽節當日已滿65歲市民或已滿55歲原住民，並設籍本市達六個月且有居住事實者；經衛生福利部馬偕計畫審核通過，並居留桃園市的外國籍人士。

★領多少

．未滿99歲者，每人2,500元。

．年滿99歲者，每人2萬元。

★領取時間與領取方式

．未滿99歲者，由區公所於重陽節前5日，匯入其郵局或指定金融機構帳戶。但有特殊原因，經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金。

．年滿99歲者，由區公所指派代表發放現金。

．年滿100歲者，得由本府社會局或區公所指派代表發放之。

★更多資訊

桃園市政府社會局

台中市

★誰能領

於114年9月8日前設籍台中市，且年滿65歲以上（原住民55歲以上）長者

★領多少

．65至89歲（原住民55至89歲）：2,000元。

．90至94歲：3,000元。

．95至99歲：5,000元。

．100歲以上：1萬元。

★領取時間與領取方式

提供現金和匯款2種方式。

管道1：匯款

．9月9日前至台中市政府社會局線上申請，或網路下載匯款申請書或到各區公所領取紙本，填寫後掛號郵寄或親送戶籍地區公所社會課，或交給里辦公處代收，會透過簡訊或電子郵件通知結果。

管道2：現金

．未申請匯款的長輩，由各區公所通知發放現金的時間和地點。

★更多資訊

台中市政府

台南市

★誰能領

．55歲以上至64歲原住民及65歲以上至99歲之長者。

．於114年6月30日前設籍，並於114年9月29日前持續居住台南市未遷出仍健在者；市定原住民於114年6月30日前完成「熟」註記。

．100歲以上人瑞︰以衛生福利部社會及家庭署提供之百歲人瑞名冊對象為主，並於114年9月29日前仍健在者。

．於114年9月30日至114年10月29日歿者，仍發給重陽敬老金。

．出境未入境致未能於發放期間完成領取者不予補發。

★領多少

．未滿百歲者：每人1,000元

．百歲以上人瑞：每人1萬元禮金及2,000元以下禮品1份

★領取時間與領取方式

提供現金和匯款2種方式。

規定一：55至64歲原住民、65至99歲長者

．匯款：匯入金融帳戶：採入帳至郵局等15家金融機構等方式辦理，民眾如採用非前述其他行庫須自行負擔轉帳手續費。

．退匯補發：由戶籍所在地區公所辦理補發或里幹事協助親送。

．領現金：由戶籍所在地區公所里幹事協助親送，必要時可會同里長發放。

規定二：百歲以上人瑞:

．金鎖片（衛福部及總統府聯名提供）、敬老狀(總統府提供)，協請公所至社會局領取

．禮金、禮品由各區公所區長或指派代表協助轉贈。

★更多資訊

台南市政府社會局

高雄市

★誰能領

當年度12月31日以前，年滿65歲或原住民年滿55歲，於當年6月30日前已設籍本市，至重陽節 30日前仍持續在籍之高雄市民。

★領多少

．55至64歲原住民及65歲以上未滿90歲者，每人1,500元。

．90歲以上未滿100歲者，每人5,000元。

．100歲以上者，每人1萬元。

★領取時間與領取方式

．55至64歲原住民、65至99歲：由民政局提供符合名冊，並由區公所匯款或派員送達到家，須備妥印章、身分證正本。

．百歲人瑞：指派專人親訪慰問。

★更多資訊

高雄市政府社會局

基隆市

★誰能領

尚未公告

★領多少

尚未公告

★領取時間與領取方式

尚未公告

★更多資訊

基隆市政府社會處

新竹市重陽敬老禮金

★誰能領

尚未公告

★領多少

尚未公告

★領取時間與領取方式

尚未公告

★更多資訊

新竹市政府社會處

新竹縣

★誰能領

於114年12月31日前已滿65歲，並於94年8月1日以後設籍並繼續設籍居住，截至申請日當日已連續設籍本縣滿10年者可申請，但申請領取資格設有９大排富條款。

★領多少

每人發給敬老禮金1萬元

★領取時間與領取方式

．需備妥申請書（含切結書）、個人戶籍謄本（最近三個月內）、郵局存摺影本（正面）、個人所得證明（向國稅局或稅捐稽徵機關申請）、財產清單（向國稅局或稅務局申請）、申請人及保證人印章後，向各鄉鎮市公所申請，通過審核者將會在指定時間發放。

．受理申請期間：114年4月1日至9月30日止（113年已領取敬老禮金者可免重複申請）。

．第一次禮金發放日期：7月底發放（前一年度已申請審核通過及114年4月1日至5月31日提出申請並審核通過者）。

．第二次禮金發放日期：11月底發放（114年6月1日至9月30日提出申請並審核通過者）。

★更多資訊

新竹縣政府社會處

苗栗縣

★誰能領

113年1月1日（含）前設籍苗栗縣且114年1月1日（含）前年滿65歲以上（原住民年滿55歲以上）長者。

★領多少

每人每節核發1,000元。

★領取時間與領取方式

由公所以「匯款」方式撥入受領人本人帳戶。

★更多資訊

苗栗縣政府社會處

苗栗縣重陽敬老禮金發送規定。圖／苗栗縣政府社會處

彰化縣

★誰能領

．一般戶：

以114年1月1日(含)前即設籍本縣且直到重陽當月前均未遷出本縣者，年滿65歲長者及55至64歲原住民長者。

．福利身分戶：

以114年1月1日(含)前即設籍本縣且直到重陽當月前已核定資格並均未遷出本縣者，年滿65歲以上及55-64歲原住民長者且為本縣列冊低收入戶、中低收入戶、領有本縣身心障礙生活補助費或領有本縣中低收入老人生活津貼者。

★領多少

．一般戶：

年滿65歲至99歲（民國15年至民國49年出生者）及55至64歲原住民（民國50年至民國59年出生者），發放1,000元。

．福利身分戶：

．年滿65歲至79歲（民國35年至民國49年出生者）及55至64歲原住民（民國50年至民國59年出生者），發放3,000元。

．年滿80歲至89歲（民國25年至民國34年出生者），發放6,000元。

．年滿90歲至99歲（民國15至民國24年出生者），發放9,000元。

．百歲人瑞（民國14年前出生者），發放1萬元整，由本府自行發放。

★領取時間與領取方式

管道一：現金（114年12月19日為補領截止日）

．第一階段發放：114年9月25日至114年10月29日，此階段為主要發放期間，以公所列印提供之名冊為準，依規定發給禮金。

．第二階段發放：114年10月30日至114年11月5日。名冊中未領取之個案，授權公所認定，查明身分後，依規定發給禮金。

管道二：匯款

於114年10月29日前匯入長者所提供帳戶（各公所匯款日期應早於或同於現金首天發放日期）。如在10月份前（含10月份）取得福利身分，並只領取一般戶金額者，預計於114年12月30日進行第一次匯款補發，於115年1月23日前進行第二次匯款補發，115年2月26日前，為福利身分戶最後金額補發之補領截止日。

★更多資訊

彰化縣政府社會處

南投縣

★誰能領

設籍南投縣年滿60歲至64歲原住民、65歲至99歲長者或百歲人瑞。

★領多少

．年滿55歲至64歲原住民，每人致贈重陽敬老禮金禮券500元

．年滿65歲至99歲老人，每人致贈重陽敬老禮金禮券1,000元

．設籍本縣年滿百歲以上老人，每人致贈重陽敬老禮金禮券1萬元

★領取時間與領取方式

提供現金和匯款2種方式，以重陽節前14天開始發放為原則。

管道1：現金

．由公所以紅包方式發放。

管道2：匯款

．填寫重陽節敬老禮金金融帳戶匯款申請書，匯款戶名須為領取人本人。

★更多資訊

南投縣政府社會及勞動局

雲林縣

★誰能領

設籍雲林縣且於114年重陽節當日年滿65歲以上者。

★領多少

．65至69歲：1,000元

．70至79歲：2,000元

．80至89歲：3,000元

．90歲以上：6,000元

．100歲以上：1萬2千元

★領取時間與領取方式

提供現金和匯款2種方式

管道1：現金

．10月29日前由公所村里幹事送達。特殊原因無法於節前發放者，經各公所查明確認後，得續於11月1日（含）前發放。

管道2：匯款

．9月15日前填寫匯款同意書 ，並黏貼相關資料繳交至本所里幹事或本鎮各里辦公室（里幹事），最後由公所撥入長者帳戶。

★更多資訊

雲林縣政府社會處

圖為朴子市文化里的老人，過去排隊等候領取重陽禮金及大樂透彩券。圖／聯合報系資料照片

嘉義市

★誰能領

本市市民於今年重陽節（含當日），實歲滿六十五歲，於114年4月29日前設籍本市（六個月以上）並實際居住，且於發放敬老禮金時尚健在者。

★領多少

．年滿65歲至79歲者，每人發放3,000元

．年滿80歲至89歲者，每人發放6,000元

．年滿90歲至99歲者，每人發放9,000元

．年滿100歲以上者，每人發放1萬2千元

★領取時間與領取方式

提供現金和匯款2種方式

管道1：現金

．由里幹事或里幹事會同里、鄰長共同發放禮金。

管道2：匯款

．8月31日前至嘉義市政府社會處官網，進行禮金金融帳戶線上申請。

★更多資訊

嘉義市政府社會處

嘉義縣

★誰能領

於重陽節年滿65歲（含當日，以足齡計），且於6個月前已設籍本縣，並於重陽節當日前一個月仍持續在籍者。

★領多少

．年滿65歲至89歲資深國民，每人發放3,000元。

．年滿90歲至99歲資深國民，每人發放6,000元。

．年滿100歲之資深國民，每人發放9,000元。

★領取時間與領取方式

規定一：65至99歲長者

．匯款：於本府每年公告期間內向戶籍所在地之鄉（鎮、市）公所(村里辦公室)，申請指定本人金融機構帳戶供轉帳，逾期未提出申請者，視為以現金方式領取。如經指定轉帳後，除改為現金方式領取外，一律依匯款方式辦理。

．現金：由各鄉(鎮、市)公所調查統計人數及造冊後，由本府及所屬一級機關（以下簡稱發放單位）負責之責任區，再於發放期間會同責任區村里長或幹事，並連絡當地轄區議員依其意願陪同親赴資深國民家中發放或基於便民之考量，定點致贈方式發放，以彰顯本府關懷慰問之意。

規定二：百歲以上人瑞

．由縣長親往祝賀慰問或指定代表慰問。

★更多資訊

嘉義縣政府社會局

屏東縣

★誰能領

截至114年12月31日止年滿90歲、且於重陽節前30日設籍於屏東縣之長者

★領多少

．90至99歲：2,000元。

．百歲人瑞：1萬元+總統府致贈的「敬老狀」+象徵健康與長壽的「金鎖片」。

★領取時間與領取方式

規定一：90至99歲長者

．匯款：由公所以轉帳方式匯入長者指定的郵局或金融機構帳戶。

．現金：委由各鄉（鎮、市）公所致贈；親領須簽名或蓋章具領。

規定二：百歲以上人瑞

．由縣長或其指派之適當人員慰訪致贈。

★更多資訊

屏東縣政府社會處

南投縣過去發放重陽敬老禮金，現場會放置匯款申請單，讓民眾只需辦理一次，之後敬老金將會自動入帳戶中。圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣

★誰能領

114年年6月30日前（含）設籍宜蘭縣，且年滿90歲（原住民滿80歲）長者。

★領多少

．90至99歲（80至89歲原住民族）：2,000元

．100歲以上：2萬元以及禮盒1份

★領取時間與領取方式

規定一：90至99歲（80至89歲原住民族）

．由各鄉鎮市戶政事務統一造冊，由各鄉鎮市戶政事務統一造冊，重陽節前發放完畢，未領取者視同放棄。

規定二：百歲以上人瑞

．由縣長或其他適當層級之人員，前往長者家中致贈。

★更多資訊

宜蘭縣政府社會處

花蓮縣

★誰能領

重陽節當日年滿65歲以上、設籍花蓮縣滿三個月以上並實際居住，且於發放期間仍健在之長者。

★領多少

．65至84歲：600元。

．85至89歲：3,000元。

．90至99歲：5,000元。

．100歲以上：1萬元。

．富里鄉獨立放寬敬老禮金門檻：65到69歲：800元，70歲至79歲：1,500元、80到89歲：2,500元、90到99歲：3,600元，100歲以上：1萬元

★領取時間與領取方式

管道一：匯款發放

．於7月16日前填寫匯款申請書，向戶籍地公所申請。

管道二：現金發放

．由各鄉鎮市公所協助辦理發放作業，百歲以上長者將由縣府派員親至長者家中，致贈敬老禮金。

★更多資訊

花蓮縣政府社會處

台東縣

★誰能領

設籍本縣且於當年重陽節年滿65歲者。

★領多少

尚未公布。

★領取時間與領取方式

重陽節前10天至節後15天，由各鄉、鎮、市公所據以發放，詳細領取方式請洽各地區公所。

★更多資訊

台東縣政府社會處

澎湖縣

★誰能領

．當年度年滿65歲以上並設籍３年以上之長者，調查基準日為每年6月30日，基準日以後死亡之符合請領資格者，仍得發給禮金，發放期程另訂。

★領多少

．65歲至79歲：5,000元。

．80歲至89歲：6,000元。

．90歲至98歲：8,000元。

．滿100歲以上：1萬5千元及禮品一份。

．當年度屆滿100歲：1萬5千元、贈賀匾乙幀。

★領取時間與領取方式

．年滿65歲至99歲之長者，由本縣各鄉市公所派員或以轉帳方式，於重陽節二日前親自送逹或撥入帳帳戶。

．年滿100歲以上之長者，縣長親自送逹長者住所致敬祝賀。

★更多資訊

澎湖縣政府

金門縣

★誰能領

尚未公布

★領多少

尚未公布

★領取時間與領取方式

尚未公布

★更多資訊

金門縣社會處臉書

連江縣

★誰能領

尚未公布

★領多少

尚未公布

★領取時間與領取方式

尚未公布

★更多資訊

連江縣政府

商品推薦