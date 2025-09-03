不菸不酒、X光檢查也沒異常 36歲男自費電腦斷層揪出肺部0.6公分病灶

肺癌為全球癌症死因首位，死亡率與診斷期別相關，隨著醫學發展進步，早期發現存活率也能大幅提升；台南一名36歲胡姓男子平時不抽菸喝酒，但因家人曾罹患肺腺癌，其自費做低劑量肺部電腦斷層檢查，果真揪出左上肺葉一顆0.6公分病灶，胡男也趕緊手術切除。

成大醫院胸腔外科醫師吳晨宇表示，肺癌雖隨著醫學治療的進步，存活率已有提升，但在台灣仍連續多年高居癌症死因之冠，且約達5成個案確診時已為肺癌第4期，5年存活率僅約1成，而肺癌死亡率主要與診斷期別相關，若能在早期發現，存活率則可大幅提高。

他也分享案例，36歲胡男因家人曾罹患肺腺癌而擔心潛在疾病，自費全身健康檢查，在胸部X光檢查無異常，但低劑量肺部電腦斷層卻發現左上肺葉有一顆0.6公分病灶，趕緊手術切除治療，病理報告為第0期原位癌。

吳晨宇提到，許多病人在X光檢查時並無異常，但經由電腦斷層檢查卻發現肺部腫瘤，因此，國健署也針對具肺癌家族史及重度吸菸者等高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層篩檢；沒有相關風險因子的民眾則可考慮在45至50歲之間做一次低劑量電腦斷層檢查。

吳晨宇說，要判斷肺部病灶是否為惡性，除了尺寸大小，評估外觀及質地也是重要依據，若病灶為實心結節，大於0.8公分且具有惡性特徵，可考慮直接手術或3個月內追蹤；若為非實心結節，一般稱作毛玻璃樣結節，因生長速度較慢，則不一定需要立即手術或密集檢查。

此外，胸腔外科醫師會依個別狀況與病灶位置，提供不同手術治療方式，針對小顆病灶，肺節切除術需要較精細的手術技巧，相較肺葉切除術可保留較多肺功能；成大醫院近年也成立智能複合式手術室，能在麻醉後精準定位，避免病患在清醒狀態執行定位的疼痛與不適。

吳晨宇提醒，檢查後務必由專業醫師判讀影像，評估並安排追蹤或處置，發揮檢查最大效益，達到早期發現、早期治療的目標。

