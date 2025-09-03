今上半年419.7萬國際客來台 港澳韓因2原因減少

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年上半年共有419.7萬人次來台，但出國旅客高達914.1萬人次。但今年6月港澳、韓國旅客均減少7.4％，觀光署分析，主要是受到日本地震預言及匯率影響。聯合報系資料照
觀光署去年千萬旅客目標跳票，新任觀光署長陳玉秀先前受訪時表示，今年依舊以千萬旅客目標邁進，但900萬沒有問題。根據統計，截至今年上半年共有419.7萬人次來台，但出國旅客高達914.1萬人次。此外，觀察6月來台國際客發現，港澳、韓國旅客均減少7.4％，觀光署分析，主要是受到日本地震預言及匯率影響。

根據觀光署統計，今年1至6月共有419.7萬人次入境台灣，前5大來源國分別為日本68萬人次、香港57萬人次、韓國53.1萬人次、美國36萬人次、菲律賓31.3萬人次；出境旅客則有914.1萬人次，前5大目的地分別為日本327.2萬人次、中國大陸152萬人次、韓國83.3萬人次、香港78.3萬人次、越南62萬人次。

觀光署表示，今年每月國際旅客來台都成長約20％，相比去年已累積37%成長，其中，菲律賓旅客來台成長快速，主要是疫情前就在菲律賓試辦免簽，疫後也做許多宣傳，包含與旅行社及航空公司合作加以推廣，加上菲律賓有距離近、航班多的優勢，成長顯著。

單看6月出入境狀況，入境共有60.6萬人次，前5大來源國分別為港澳10.1萬人次、日本9.3萬人次、美國6.8萬人次、韓國4.8萬人次、中國大陸4.6萬人次；出境部分共有164.9萬人次，較去年同期成長5.2%，前5大目的地分別為日本58.7萬人次、中國大陸28.8萬人次、韓國16.2萬人次、香港14.1萬人次、越南9.7萬人次。

從數據發現，入境人次較去年同期成長6.10%，且陸客增加最多有4.6萬人次，增幅48.97%，但港澳及韓國客卻均減少約7.4%。

觀光署分析，去年8、9月開放金門及馬祖小三通後，陸客從金馬入境的比例持續增加，而今年6月陸客明顯增加主因，是因去年6月尚未開放，因此今年才會有明顯成長。

觀光署進一步指出，今年6月港澳旅客受日本地震謠言影響，來台人數明顯減少，赴日人數更大幅減少33％，凸顯整體觀光產業脆弱；韓國旅客部分，則是6月有韓國大選，加上韓元兌換台幣匯率持續貶值，影響韓國旅客來台意願；另外，美國6月來台旅客人數也有微幅衰退，研判可能受關稅及移民政策影響。

日本 觀光署

