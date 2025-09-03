快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

熱傷害風險未納入兒少考量 高溫調適政策檢討公聽會今召開

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色和平今與立委辦公室、民間團體等共同召開「高溫危機下兒童的調適與減緩政策檢討公聽會」，期望促使政府跨部會正視兒童作為氣候脆弱族群的特殊需求，以全面檢視政府在調適與減緩政策上的不足。圖／聯合報系資料照片
綠色和平今與立委辦公室、民間團體等共同召開「高溫危機下兒童的調適與減緩政策檢討公聽會」，期望促使政府跨部會正視兒童作為氣候脆弱族群的特殊需求，以全面檢視政府在調適與減緩政策上的不足。圖／聯合報系資料照片

綠色和平今攜手立法委員張雅琳、立法院親子大聲公連線等，共同召開「高溫危機下兒童的調適與減緩政策檢討公聽會」。多位兒童代表、學者專家和公民團體代表發言，提出具體訴求與政策建言，期望促使政府跨部會正視兒童作為氣候脆弱族群的特殊需求，以全面檢視政府在調適與減緩政策上的不足。

根據衛福部統計，今年5月到8月24日，全台0到18歲的兒童與青少年因熱傷害就醫人數已達107人次，比去年同期多了近4成。另綠色和平今年7月「氣候變遷對兒童夏季戶外活動影響分析」研究報告也揭露，2023年的夏季（5-9月）中，已有52天是暴露在熱傷害風險中。

綠色和平氣候能源專案主任忻儀在公聽會上指出，政府必須正視氣候危機下的兒童權利，環境部應於調適計畫中針對兒童設定高溫防護標準，將校園、公園、托育中心等兒少場所納入「抗高溫演練」並同步國際作法，高溫達38℃便啟動演練；國發會則必須強化跨部會協調推動淨零計畫，調查並減輕家庭在高溫下的育兒成本。另外經濟部也應加速能源轉型和產業減碳進度，並將再生能源與儲能優先布建於兒童聚集空間，減碳目標須納入兒少考量。

忻儀特別強調，環境部大張旗鼓成立抗高溫調適對策聯盟，卻忽視兒少族群的重要性，既有的高溫應變啟動機制，無法實際反映兒少的熱傷害風險，抗高溫調適對策演練更未落實到校園和托嬰中心等主要兒少活動空間。

立委張雅琳表示，近期綠色和平實測發現部分公園沙坑表面溫度竟高達攝氏57.6度，人工草皮更是飆破80.1度，如此驚人的高溫，不僅讓孩子無法安心遊戲，更可能造成燙傷與中暑等熱傷害。 政府應提出完整的戶外活動安全政策，包括建材選擇、遮蔭設計、降溫措施及高溫警示制度，確保每一位孩子都能擁有安全且友善的戶外遊戲權。

現場出席的兒童代表陳禮安說，氣候變化正直接威脅兒童的健康與權利，能源轉型才是治本之道，城市規畫與永續交通是治標之策，希望氣候變遷委員會能納入兒少代表；另一位代表蕭晴羽則說，課本教我們知識，自然教我們責任，集合眾人力量去改變，環境就會展現回應給我們。

