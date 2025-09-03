獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

衛福部長石崇良在健保署長任內，要求醫院門診營收占比不得超過55%，並透過個別醫院總額約束各家醫院服務量上限。本報掌握，台大醫院近期公告，配合健保署門診減量政策，門診額滿時，輕症患者需持「醫療院所轉診單」才能加號，一改過去病人跑門診拜託醫師加號文化。不過，院方澄清，相關說明僅是宣導，是否加號仍有醫師決定，非硬性規定。

據讀者提供，拍攝於本周一照片，台大醫院西址外科部門診外叫號螢幕刊登，「配合健保署門診輕症減量政策，門診掛號額滿時，輕症病友請持『醫療院所轉診單』加號。」台大醫院醫務秘書陳彥元說，該院並無強制醫師不得加號，是否加號仍由主治醫師依自身工作量自行評估，公告內容用意是鼓勵輕症民眾至基層醫療院所就診，「是建議，而非強制」，為避免民眾誤會，將酌修文字。

台大醫院企畫管理部主任邱瀚模說，分級醫療為國家政策，「不執行的是政府，不是台大」，目前院內醫師還是可為病人加號，且病人若有需求通常醫師都會答應，但健保署規定醫院門診比率，導致醫師門診看太多，健保點數給付會被斷頭，績效也會減少，此時若不讓民眾加號，醫師還會被責罵沒有醫德，「這並不合理，體制造成的痛苦都加諸醫學中心醫師身上，卻未提供相應資源。」

台大醫院外科部主任陳晉興為肺癌手術權威，開設「肺癌特別門診」，病人來自全台各地，多數是在他院就醫，被檢出肺癌，才會到台大找他治療。他表示，為避免輕症病人湧入門診，他每周只開放3個線上掛號名額，多數病人都是透過加號看診，病人需持轉診單或影像學檢查光碟、報告，肺部被檢出超過0.8公分結節才可加號，由助理一一檢查，符合門檻才會開放病人加號。

邱瀚模說，院內並未公告限制加號政策，且鼓勵病人至輕症醫院就醫，台大絕非個案，這公告充其量只是反映台灣醫療度亂象；即使民眾持轉診單就醫，也潛藏醫療浪費問題，以大腸鏡為例，許多基層醫療院所，只要大腸息肉超過1公分就不處理，「大家只想避險，但檢查做了、績效拿了，掛號費、診察費收了」，此外，醫療資訊系統整合不佳，病人至大醫院要重新排檢查，形成醫療浪費。 台大醫院西址外科部門診外叫號螢幕刊登，「配合健保署門診輕症減量政策，門診掛號額滿時，輕症病友請持『醫療院所轉診單』加號。」圖／讀者提供

