桃園、新北「山區暴雨」國家級警報響 5地列大雷雨示警區域

9月初正逢開學，家長除了要負責小孩的接送外，更不能忽視腸病毒的威脅。兒科醫師吳昌騰發文，稱開學僅兩天就有一名孩子3周內2度感染腸病毒，他解釋，腸病毒種類眾多，免疫沒有交叉保護，因此很可能反覆感染。

2025-09-03 14:52