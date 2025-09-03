快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園、新北「山區暴雨」國家級警報響 5地列大雷雨示警區域

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布桃園市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。本報資料照片
中央氣象署發布桃園市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。本報資料照片

中央氣象署發布桃園市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。示警區域：桃園市大溪區、復興區，新北市新店區、三峽區、土城區。

山區暴雨通報，警戒區域：桃園市復興區、新北市三峽區。氣象署針對新北市大豹溪、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午3時59分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

桃園 暴雨

延伸閱讀

大雷雨轟宜蘭 示警區域曝 慎防劇烈降雨雷擊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

新北九三軍人節秋祭 消防烈士吳恩碩入祀忠烈祠

午後熱對流恐大雷雨降冰雹 吳德榮：琵琶颱風明生成、將橫掃日本

相關新聞

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

衛福部長石崇良在健保署長任內，要求醫院門診營收占比不得超過55%，並透過個別醫院總額約束各家醫院服務量上限。本報掌握，台...

生理食鹽水本月調漲20% 藥界憂未來「有醫無藥」：盼凍漲藥廠電費

外傳今年10月我國電價將調漲，雖尚未拍板，但國內藥界已現憂慮氛圍。基層藥師協會今發聲明指出，製藥界除面臨健保制度壓力，還...

明明剛得過...小孩3周內2度感染腸病毒 醫指原因：並不罕見

9月初正逢開學，家長除了要負責小孩的接送外，更不能忽視腸病毒的威脅。兒科醫師吳昌騰發文，稱開學僅兩天就有一名孩子3周內2度感染腸病毒，他解釋，腸病毒種類眾多，免疫沒有交叉保護，因此很可能反覆感染。

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

中央氣象署發布桃園市、宜蘭縣、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石...

今上半年419.7萬國際客來台 港澳韓因2原因減少

觀光署去年千萬旅客目標跳票，新任觀光署長陳玉秀先前受訪時表示，今年依舊以千萬旅客目標邁進，但900萬沒有問題。根據統計，...

不菸不酒、X光檢查也沒異常 36歲男自費電腦斷層揪出肺部0.6公分病灶

肺癌為全球癌症死因首位，死亡率與診斷期別相關，隨著醫學發展進步，早期發現存活率也能大幅提升；台南一名36歲胡姓男子平時不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。