明明剛得過...小孩3周內2度感染腸病毒 醫指原因：並不罕見

9月初正逢開學，家長除了要負責小孩的接送外，更不能忽視腸病毒的威脅。兒科醫師吳昌騰發文，稱開學僅兩天就有一名孩子3周內2度感染腸病毒，他解釋，腸病毒種類眾多，免疫沒有交叉保護，因此很可能反覆感染。

兒科醫師吳昌騰在臉書發文，表示才開學第二天，兒科急診的病人就多了起來，有過敏、A型流感還有腸胃炎的患者，其中一名小孩很特別，被媽媽抱著進來就表示小孩尿液有點臭，晚上又有發燒的症狀，讓她非常擔心。

吳昌騰表示，媽媽已經跑了兩趟門診，醫師們都建議再觀察，但小孩發燒一直沒退，食慾也降低，讓媽媽覺得有些奇怪。吳昌騰先觀察小孩外觀、檢查體溫，發現他的咽峽部有紅斑與小潰瘍，當即判斷為腸病毒感染。

吳昌騰描述，媽媽聽到腸病毒後愣了一下，透露小孩三個禮拜前才得過腸病毒，為何現在又被感染？吳昌騰解釋，腸病毒的型別很多，免疫沒有交叉保護，因此的確很可能「短期內再來一次」。

吳昌騰指出，小孩驗尿正常之後他開了止痛藥和退燒藥，告知媽媽居家照顧的重點，並預約下次回診時間，媽媽才放心。他最後也提醒，腸病毒再感染很可能是不同血清型的腸病毒感染造成的，家族成員很多，再次感染並不罕見，在治療上還是以支持性療法為主，家長要提高警覺。

