聽新聞
0:00 / 0:00
明明剛得過...小孩3周內2度感染腸病毒 醫指原因：並不罕見
9月初正逢開學，家長除了要負責小孩的接送外，更不能忽視腸病毒的威脅。兒科醫師吳昌騰發文，稱開學僅兩天就有一名孩子3周內2度感染腸病毒，他解釋，腸病毒種類眾多，免疫沒有交叉保護，因此很可能反覆感染。
兒科醫師吳昌騰在臉書發文，表示才開學第二天，兒科急診的病人就多了起來，有過敏、A型流感還有腸胃炎的患者，其中一名小孩很特別，被媽媽抱著進來就表示小孩尿液有點臭，晚上又有發燒的症狀，讓她非常擔心。
吳昌騰表示，媽媽已經跑了兩趟門診，醫師們都建議再觀察，但小孩發燒一直沒退，食慾也降低，讓媽媽覺得有些奇怪。吳昌騰先觀察小孩外觀、檢查體溫，發現他的咽峽部有紅斑與小潰瘍，當即判斷為腸病毒感染。
吳昌騰描述，媽媽聽到腸病毒後愣了一下，透露小孩三個禮拜前才得過腸病毒，為何現在又被感染？吳昌騰解釋，腸病毒的型別很多，免疫沒有交叉保護，因此的確很可能「短期內再來一次」。
吳昌騰指出，小孩驗尿正常之後他開了止痛藥和退燒藥，告知媽媽居家照顧的重點，並預約下次回診時間，媽媽才放心。他最後也提醒，腸病毒再感染很可能是不同血清型的腸病毒感染造成的，家族成員很多，再次感染並不罕見，在治療上還是以支持性療法為主，家長要提高警覺。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言