快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聽新聞
0:00 / 0:00

明明剛得過...小孩3周內2度感染腸病毒 醫指原因：並不罕見

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師吳昌騰稱開學僅兩天，就有一名孩子3周內2度感染腸病毒。記者陳雅玲／攝影
兒科醫師吳昌騰稱開學僅兩天，就有一名孩子3周內2度感染腸病毒。記者陳雅玲／攝影

9月初正逢開學，家長除了要負責小孩的接送外，更不能忽視腸病毒的威脅。兒科醫師吳昌騰發文，稱開學僅兩天就有一名孩子3周內2度感染腸病毒，他解釋，腸病毒種類眾多，免疫沒有交叉保護，因此很可能反覆感染。

兒科醫師吳昌騰在臉書發文，表示才開學第二天，兒科急診的病人就多了起來，有過敏、A型流感還有腸胃炎的患者，其中一名小孩很特別，被媽媽抱著進來就表示小孩尿液有點臭，晚上又有發燒的症狀，讓她非常擔心。

吳昌騰表示，媽媽已經跑了兩趟門診，醫師們都建議再觀察，但小孩發燒一直沒退，食慾也降低，讓媽媽覺得有些奇怪。吳昌騰先觀察小孩外觀、檢查體溫，發現他的咽峽部有紅斑與小潰瘍，當即判斷為腸病毒感染。

吳昌騰描述，媽媽聽到腸病毒後愣了一下，透露小孩三個禮拜前才得過腸病毒，為何現在又被感染？吳昌騰解釋，腸病毒的型別很多，免疫沒有交叉保護，因此的確很可能「短期內再來一次」。

吳昌騰指出，小孩驗尿正常之後他開了止痛藥和退燒藥，告知媽媽居家照顧的重點，並預約下次回診時間，媽媽才放心。他最後也提醒，腸病毒再感染很可能是不同血清型的腸病毒感染造成的，家族成員很多，再次感染並不罕見，在治療上還是以支持性療法為主，家長要提高警覺。

醫師 腸病毒 開學日

延伸閱讀

不是馬桶、水龍頭及牙刷架 醫師曝浴室最容易暗藏病菌之處 ｜元氣網

飲食完全戒除脂肪？營養師破解6個高膽固醇迷思：別再上當了 ｜元氣網

才剛開學！咳嗽發燒患者激增 醫示警：出現2症狀快就醫

罕病童入學遭酸母「沒產檢」還生 醫曝：連羊水晶片也難百分百檢測出

相關新聞

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

中央氣象署今下午針對6縣市發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到下午4時30分，警戒區域包含台北、新北、宜蘭、苗栗、南投、台...

台鐵花蓮站父女檔任正副站長 站長笑回「洗腦成功」盼激盪出新火花

台鐵花蓮站今天舉辦站長交接典禮，新任站長鄭成忠過去大多在花東服務，這次從台東站長調升花蓮站長，與擔任副站長的女兒一同在家...

近2成青少年難拒菸 國健署重提法規：抽電子煙最重罰1萬元

依衛福部國健署「青少年吸菸行為調查」顯示，同儕或家人若有吸菸，容易受影響而接觸菸品。「家」是最多青少年開始第一口菸的地方...

花蓮產婦罕見羊水栓塞瀕死 門諾醫護搶命成功甦醒抱新生女

花蓮41歲林小姐剖腹產迎接女兒出生，卻突發罕見的「羊水栓塞」，一度瀕臨腦死，門諾醫院醫護團隊展開長達1個月跨科別治療及中...

北市府抽驗散裝飲冰品及配料 四星飯店、知名漢堡店竟不合格

天氣逐漸變熱，夏天是飲冰品的消費高峰，臺北市政府衛生局為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，自今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，第2波共計抽驗108件（包括47件冰品、12件食用冰塊、49件飲料），

免費貼圖3款！這款「不想上班」、「沒錢了」 社畜上班族認同請下載

聯合新聞網《科技玩家》9月第1波限時LINE免費貼圖 來囉！這次推薦 「LINE購物 × 社畜 兔」，社畜上班族超適合使用，可以喊出「不想上班」、「我是成熟的大人」、「沒錢了」等話語，相當有趣，「LINE禮物 × 啊兔」也適合日常生活使用，讀者可別錯過，趕緊下載 囉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。