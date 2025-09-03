快訊

王世堅再批柯建銘：用任期來拖延辭總召 不負責任

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

聽新聞
0:00 / 0:00

午後對流發展旺 從北到南+宜蘭13縣市大雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。影響時間至晚上。

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣。

宜蘭 屏東縣

延伸閱讀

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

宜蘭「嚴選米」競賽周日試吃票選及預測冠軍 有機會抽中好米吃整年

未來1周天氣4階段 琵琶颱風最快今晚生成 氣象署曝動向

琵琶颱風最快今生成 賈新興：明天至周五侵襲日本九州及本州

相關新聞

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

衛福部長石崇良在健保署長任內，要求醫院門診營收占比不得超過55%，並透過個別醫院總額約束各家醫院服務量上限。本報掌握，台...

生理食鹽水本月調漲20% 藥界憂未來「有醫無藥」：盼凍漲藥廠電費

外傳今年10月我國電價將調漲，雖尚未拍板，但國內藥界已現憂慮氛圍。基層藥師協會今發聲明指出，製藥界除面臨健保制度壓力，還...

明明剛得過...小孩3周內2度感染腸病毒 醫指原因：並不罕見

9月初正逢開學，家長除了要負責小孩的接送外，更不能忽視腸病毒的威脅。兒科醫師吳昌騰發文，稱開學僅兩天就有一名孩子3周內2度感染腸病毒，他解釋，腸病毒種類眾多，免疫沒有交叉保護，因此很可能反覆感染。

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

中央氣象署發布桃園市、宜蘭縣、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石...

今上半年419.7萬國際客來台 港澳韓因2原因減少

觀光署去年千萬旅客目標跳票，新任觀光署長陳玉秀先前受訪時表示，今年依舊以千萬旅客目標邁進，但900萬沒有問題。根據統計，...

不菸不酒、X光檢查也沒異常 36歲男自費電腦斷層揪出肺部0.6公分病灶

肺癌為全球癌症死因首位，死亡率與診斷期別相關，隨著醫學發展進步，早期發現存活率也能大幅提升；台南一名36歲胡姓男子平時不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。