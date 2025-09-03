快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今、明兩天各地及澎湖、馬祖為多雲到晴，僅恆春半島及金門有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今、明兩天各地及澎湖、馬祖為多雲到晴，僅恆春半島及金門有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區並有局部大雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象署發布桃園市、宜蘭縣、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

山區暴雨通報，警戒區域為宜蘭縣大同鄉。氣象署針對宜蘭縣梵梵溪（芃芃野溪溫泉）發布災防告警，持續時間至下午3時4分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今明兩天因為高空有冷心低壓在，所以台灣附近中午過後的降雨會比較明顯一些。

今、明兩天各地及澎湖、馬祖為多雲到晴，僅恆春半島及金門有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區並有局部大雨發生的機率。

暴雨 宜蘭 氣象署

延伸閱讀

午後熱對流恐大雷雨降冰雹 吳德榮：琵琶颱風明生成、將橫掃日本

熱帶性低氣壓最快明天生成 午後慎防短暫雷陣雨

藍湖颱風最快明生成 冷心低壓將通過 留意大雷雨、冰雹

又是冷心低壓 鄭明典：這次範圍很大

相關新聞

生理食鹽水本月調漲20% 藥界憂未來「有藥無醫」：盼凍漲藥廠電費

外傳今年10月我國電價將調漲，雖尚未拍板，但國內藥界已現憂慮氛圍。基層藥師協會今發聲明指出，製藥界除面臨健保制度壓力，還...

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

中央氣象署發布桃園市、宜蘭縣、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石...

罕病童入學遭酸母「沒產檢」還生 醫曝：連羊水晶片也難百分百檢測出

有網友於社群分享罹患罕見疾病「狄蘭氏症候群」的女兒開心上小一的心情，卻遭抨擊「當初為什麼不好好做產檢」。中山醫院婦產科主...

又送走一位肺癌親人…吳淡如大阿姨離世 曝母親三姊妹「複製病史」

知名作家、主持人吳淡如過去曾透露自己有肺癌家族史，多年前檢查發現肺部有高達20顆結節，每年需定期檢查追蹤。她在昨(2)日晚間於臉書發文表示，大阿姨前幾日已因肺癌離世，享年年90歲，並透露母親和二阿姨也是因肺癌過世。

教養也卡住了？孩童「筷子擋壽司」卡轉盤未取走 壽司郎提3點防範措施

日前有網友上傳一段在迴轉壽司店拍攝的16秒影片，引發爭議。影片中可見，一名孩童將筷子伸向輸送帶，先是擋住廣告盤造成「塞車」，隨後更直接用筷子攔下一盤鮭魚壽司，卻沒有取走，任由該盤壽司繼續往其他座位移動，且全程未見大人制止，氣得直呼「壽司郎鮭魚卡住了，教養也卡住了」。

午後對流發展旺 從北到南+宜蘭13縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。