高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

中央氣象署發布桃園市、宜蘭縣、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

山區暴雨通報，警戒區域為宜蘭縣大同鄉。氣象署針對宜蘭縣梵梵溪（芃芃野溪溫泉）發布災防告警，持續時間至下午3時4分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今明兩天因為高空有冷心低壓在，所以台灣附近中午過後的降雨會比較明顯一些。

今、明兩天各地及澎湖、馬祖為多雲到晴，僅恆春半島及金門有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部山區及南部近山區並有局部大雨發生的機率。

