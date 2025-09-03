南部風災減產花蓮文旦柚超搶手 縣府攜手全聯全台1200門市輕鬆入手

再過一個月就是中秋節，今年因颱風水患重創南部文旦柚產區，花蓮果品格外搶手，縣府啟動一系列產銷活動，還首度與全聯福利中心合作，在超過1200家門市推出嚴選花蓮文旦柚，縣長徐榛蔚說，花蓮文旦柚有著「微酸回甘」的黃金比例好滋味，消費者要手刀搶起來，否則可能買不到了。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，文旦柚種植面積約900公頃，年產量達1萬5000公噸，占全台4分之1，雖然今年因乾旱略有減產，整體品質依舊穩定，加上南部麻豆、斗六等產區都受風災影響，產量少很多，不少西部盤商到花蓮搶貨，讓花蓮文旦柚行情看俏，一斤漲至少3元，盤價從18元、20元起跳。

縣府與縣內各農會合作，今天起啟動一系列產銷活動，除了帶農友到台北、新北等多地展售，全新推出「柚香良菜」市集，將於13、14日在縣府前石雕廣場舉行，超過60個攤位，有創意料理、親子互動闖關及舞台表演，還有打卡禮、市集消費券等，同天在瑞穗也帶領民眾走進文旦柚園採果。

農業處表示，今年在行銷上的一大突破，還有與全台最大的門市通路全聯福利中心攜手，讓在地嚴選老欉文旦柚在全台全聯1200多家門市同步上架，貼上專屬標籤，全台各地消費者都能輕鬆選購。

縣長徐榛蔚說，除了新鮮果品，縣府也第一次以「文旦創新」為主題，攜手縣內15家農友、麵包店、飲品、冰品、伴手禮及食品加工業者合作，推出各式各樣文旦柚加工產品，像是各種烘焙甜點、凍飲、調味料、沐浴、清潔用品等，讓柚子不只是中秋限定的應景果品，更能從餐桌延伸到生活日常。 花蓮文旦柚不僅鮮果有著微酸回甘的黃金比例好滋味，在地業者也開發出多樣化的產品。記者王燕華／攝影 花蓮縣長徐榛蔚（右2）品嘗各種文旦柚加工產品。記者王燕華／攝影 花蓮文旦柚有著微酸回甘的黃金比例好滋味，正值產季，縣府今天起啟動一系列行銷活動。記者王燕華／攝影

