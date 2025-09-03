快訊

嘉榮精神日間病房園藝治療 助病友播下信心與希望

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院精神日間病房園藝治療空間，病友利用收成青蔥包水餃。圖／台中榮總嘉義分提供
台中榮總嘉義分院精神日間病房利用院區空地，帶領病友栽種香蕉、柚子、青花菜、地瓜葉等作物為病友打造園藝治療空間，透過澆水、施肥、照護植物到收成，病友們逐步重建自我效能感。院長陳正榮表示，園藝治療的價值不僅在於栽種植物，更在於過程中為病友播下信心與希望。

嘉榮精神部病房護理長石玉玲表示，園藝治療是一種溫柔而有力的輔助療法，透過親手種植與記錄植物成長，不僅能幫助病友培養專注力、執行力與規律作息，更能促進心理調適與人際互動。在照顧植物的同時，也學會照顧自己。

石玉玲說，有病友運用務農經驗，將咖啡渣等有機肥料混入土壤，成功改善原本貧瘠的土地，讓作物長得枝繁葉茂，甚至一度收成豐盛到有商家上門收購地瓜葉，帶來滿滿成就感。這些豐收成果也常被帶進烹飪課中，化作一道道佳餚，病友們共同享用，從播種到餐桌，體驗付出、收成與分享。

精神部主任司徒彗真醫師表示，園藝治療不僅能安定病友情緒，也有助於減緩藥物可能帶來的不適，同時促進肢體活動與手眼協調。精神日間病房除了藥物治療外，更在周一至週周五白天規劃多元課程，將醫療與生活照護緊密結合，包括職能訓練、團體治療、娛樂治療、園藝治療及社會化課程，讓病友在支持性的環境中依照自身特質逐步建立規律生活，並在日常中培養人際互動與自我照顧能力，逐步邁向康復與回歸社會的目標。

院長陳正榮表示，每一株萌發的新芽，都象徵著復原的契機，期望病友透過園藝活動，逐步重建自我效能與生活節奏。

台中榮總嘉義分院精神日間病房利用院區空地，帶領病友栽種香蕉、柚子、青花菜、地瓜葉等作物為病友打造園藝治療空間。圖／台中榮總嘉義分提供
台中榮總嘉義分院精神日間病房利用院區空地，帶領病友栽種香蕉、柚子、青花菜、地瓜葉等作物。圖／台中榮總嘉義分提供
台中榮總嘉義分院精神日間病房利用院區空地，帶領病友栽種香蕉、柚子、青花菜、地瓜葉等作物為病友打造園藝治療空間。圖／台中榮總嘉義分提供
園藝 地瓜 台中榮總

