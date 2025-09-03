工程師半夜驚醒如見鬼 睡眠呼吸中止症害血壓失控

40多歲工程師屢次半夜驚醒，適逢鬼月，擔心自己是「見鬼了」，白天精神渙散、原本控制良好的高血壓也突然失控。經醫師診斷，才知竟是罹患睡眠呼吸中止症，幸經治療順利改善。

這名40多歲工程師，平常有打呼習慣，多次在半夜驚醒，還伴隨心臟狂跳不止，半夜醒來時甚至懷疑是否見鬼。睡眠的問題讓他苦不堪言，不僅精神不濟，情緒更暴起暴落，嚴重影響人際關係，高血壓問題也日益嚴重。在朋友分享經驗後，他決定就醫，經開業耳鼻喉科診所院長陳志成診斷，確診為睡眠呼吸中止症。

陳志成透過新聞稿解釋，睡眠呼吸中止症會讓身體進入缺氧狀態，大腦會警覺、叫醒你趕快呼吸，睡眠中的人可能沒有感覺，實際表現則像是溺水突然吸一口氣，嚴重甚至可能半夜不斷驚醒；而在身體反覆缺氧下，不僅無法真正放鬆，還可能睡越久越累。

睡眠呼吸中止症會加劇高血壓的情況，陳志成說明，因睡眠缺氧下，增加二氧化碳濃度上升，誘發交感神經活性增加，進而導致血壓上升。長期反覆的血壓波動及交感活性過度，將增加腦中風、心衰竭等心血管疾病的發生風險。

對於這名工程師所使用的「正壓呼吸器治療」，陳志成解釋，是在睡眠時持續傳送穩定的氣流從上呼吸道，撐開阻塞的氣道、保持暢通，避免呼吸中斷。

許多病患擔心一旦使用正壓呼吸器，就無法擺脫。睡眠技師主任陳奕潔分享，研究顯示，睡眠呼吸中止症患者體重若降低10%，呼吸中止次數即可減少25%至30%。減重對睡眠呼吸中止症的改善具有明顯正面效益，並非完全不可逆，及早面對病症、積極治療，有機會逐步改善，提升生活品質並延緩併發相關病症的風險。

