撐過「貓界疾病殺手」 異色瞳三花幼貓康復後萌翻天喜獲新家

貓瘟是高傳染性、高致死疾病，更是貓界的疾病殺手。新北市動保處日前救援2隻三花幼貓，其中1隻感染貓瘟合併感冒，另1隻則是嚴重下痢，所幸在醫療團隊細心照護下逐漸恢復健康。令人驚喜的是，其中1隻小貓在康復過程中被發現擁有「異色瞳」，特殊的眼色更添獨特魅力。

動保處表示，「貓瘟」是貓咪常見的高傳染性、高致死率病毒性疾病，主要透過直接接觸或環境污染傳播，症狀包括高燒、嘔吐、腹瀉及精神沉鬱，幼貓更易導致重症甚至死亡。

該幼貓救援後經醫師確診感染「貓瘟」，且合併上呼吸道感染，所幸經醫療團隊及時積極治療後，病情逐漸好轉。動保處也呼籲，飼主務必為家中貓咪按時施打綜合疫苗，並避免接觸來源不明的動物，以降低感染風險。

另外，貓咪的異色瞳多半是先天基因影響所致，是一種因虹膜色素分布不均所造成的自然現象，尤其常見於部分品種貓、白底或帶有白斑的貓隻，因為黑色素在虹膜分布不均，造成一隻眼睛呈現藍色，另一隻則可能是黃、綠或琥珀色，眼睛形成獨特的「一藍一金」或「一藍一綠」，屬於自然現象，不影響健康。

但，若是貓咪成年後才出現眼睛顏色改變，則可能與外傷、發炎或眼疾有關，建議飼主應立即帶寵物就醫檢查。異色瞳通常不影響視力或健康，反而讓其更具辨識度。在專業獸醫團隊的細心照護下，2隻同時救援的小三花貓均已恢復健康，於近日由民眾陳小姐一起認養，展開幸福新生活。 新北市動保處日前救援2隻三花幼貓，其中1隻感染貓瘟合併感冒，另1隻則是嚴重下痢，所幸在醫療團隊細心照護下逐漸恢復健康。圖／新北市動保處提供

