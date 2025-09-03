撐過「貓界疾病殺手」 異色瞳三花幼貓康復後萌翻天喜獲新家
貓瘟是高傳染性、高致死疾病，更是貓界的疾病殺手。新北市動保處日前救援2隻三花幼貓，其中1隻感染貓瘟合併感冒，另1隻則是嚴重下痢，所幸在醫療團隊細心照護下逐漸恢復健康。令人驚喜的是，其中1隻小貓在康復過程中被發現擁有「異色瞳」，特殊的眼色更添獨特魅力。
動保處表示，「貓瘟」是貓咪常見的高傳染性、高致死率病毒性疾病，主要透過直接接觸或環境污染傳播，症狀包括高燒、嘔吐、腹瀉及精神沉鬱，幼貓更易導致重症甚至死亡。
該幼貓救援後經醫師確診感染「貓瘟」，且合併上呼吸道感染，所幸經醫療團隊及時積極治療後，病情逐漸好轉。動保處也呼籲，飼主務必為家中貓咪按時施打綜合疫苗，並避免接觸來源不明的動物，以降低感染風險。
另外，貓咪的異色瞳多半是先天基因影響所致，是一種因虹膜色素分布不均所造成的自然現象，尤其常見於部分品種貓、白底或帶有白斑的貓隻，因為黑色素在虹膜分布不均，造成一隻眼睛呈現藍色，另一隻則可能是黃、綠或琥珀色，眼睛形成獨特的「一藍一金」或「一藍一綠」，屬於自然現象，不影響健康。
但，若是貓咪成年後才出現眼睛顏色改變，則可能與外傷、發炎或眼疾有關，建議飼主應立即帶寵物就醫檢查。異色瞳通常不影響視力或健康，反而讓其更具辨識度。在專業獸醫團隊的細心照護下，2隻同時救援的小三花貓均已恢復健康，於近日由民眾陳小姐一起認養，展開幸福新生活。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言