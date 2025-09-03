罕病童入學遭酸母「沒產檢」還生 醫曝：連羊水晶片也難百分百檢測出

有網友於社群分享罹患罕見疾病「狄蘭氏症候群」的女兒開心上小一的心情，卻遭抨擊「當初為什麼不好好做產檢」。中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說，狄蘭氏症候群是基因突變導致的罕病，產檢工具中，雖有高層次超音波可觀察小孩外觀是否異常，再用羊膜穿刺檢測染色體，若疾病症狀不明顯，即使再做羊水晶片也難百分百發現。

「我只是分享女兒開心上學的心情，是怎麼了嗎？」該名網友無奈在社群平台回應網友們的抨擊，也逐一解釋，7年前，她懷女兒時，什麼產檢都檢查了，雖然以現在的技術，有機會得知孩子可能是罕病童，但7年前，確實檢查不出來。

對於該名網友遭到抨擊，也有網友聲援，指出「別再問為什麼不做檢查了」他弟弟的太太也是什麼檢查都做了，也什麼都驗不到，長大發現，是全台第一個3M綜合症的寶寶，協助診斷的醫師也坦言，該疾病是產前檢查驗不到的。

郭安妮說，狄蘭氏症候群外觀主要會有手指缺陷、頭圍較小、唇顎裂、或是一些畸形異常等缺陷，不過是基因突變難以診斷，若病徵明顯可以藉由高層次超音波來看到異常，再利用羊膜穿刺檢測，但若缺陷不明顯，羊水晶片也難百分百檢測出來，就算該做的都做了，也難免有所遺漏。

郭安妮說，若生出來發現外觀有異常，就會交由小兒科醫師接手，後續做基因檢測，判斷嬰兒是有哪些狀況，後續如何協助照顧。

禾馨婦產科醫師蘇怡寧也於臉書發文指出，狄蘭氏症候群是一種罕見的基因異常疾病，大多數病例與NIPBL基因突變有關，少部分與 SMC1A、SMC3、RAD21 等基因變異有關，這些基因多與黏合蛋白複合體（cohesin complex）的功能相關，大多數病例為偶發案例，沒有家族史可以追蹤，新生兒發生率大約是萬分之一到五萬分之一。

蘇怡寧說，作為產前診斷醫師，這個疾病在產前真的非常難以診斷，即使做羊膜穿刺染色體檢查，甚至做到基因晶片也一樣沒有辦法，理論上唯一可能的機會是在超音波發現異常時，再透過全基因定序才有可能找到答案，但實務上太困難了。

