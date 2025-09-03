崔舜華「外婆燒著的時候，我」 從挫敗傷病中靜下來

快訊

中央社／ 台北3日電

人生路上總會卡關，作家崔舜華最新散文集「外婆燒著的時候，我」，書寫她在難關夾殺的瘋狂底線下，對生存渴求的凝望，並從挫敗傷病中靜下來。

根據印刻文學發布新書資訊，崔舜華歷經情關、病關、生死關等人生路上難以迴避的陷落，寫下「感情I（哀）人」的倖存手記，一篇篇從苦楚艱困中鎔煉鍛就的文字，是她守身護命的手珠，亦是豔筆塗寫的符咒。

崔舜華在書中描寫外婆的喪禮，隨著親人「火來了，快跑！」的呼喊聲，盼亡者魂魄躲過火劫、無灼無傷，瞬間她恍然明白，生者才是最躲不過的那一個。

崔舜華寫道，「現實的歹念與惡意糾纏新萌的怨懟與舊昔的宿命：疲憊、孤獨、野蠻、荒涼、風暴之下，危殆的肉身卻也同時臨受著病傷與背叛，時而烈焰噬膚，時而浮沉惡浪，在火焰在水底」。

崔舜華在書中寫道，戀人的背叛、暴力與騷擾可以逃，但身體的急病與敗毀，只能治療並等待復原，不斷尋找避難所，不斷遷居、異動、安頓自己與貓，也幸好有貓，眼前一片黑暗的時候，匍匐在身邊的小獸仍鳴著餓、撒著嬌，軟熱的體溫、無邪的眼，使人還感受得到生命的光亮。

崔舜華1985年生，曾獲吳濁流文學獎、林榮三文學獎、時報文學獎，著有詩集「波麗露」、「你是我背上最明亮的廢墟」、「婀薄神」、「無言歌」，散文集「神在」、「貓在之地」、「你道是浮花浪蕊」等書。

文學 人生 疲憊

