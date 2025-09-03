快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

聽新聞
0:00 / 0:00

堵塞元兇不是衛生紙 環境部重申「丟馬桶」 減少觀感衝擊和病菌傳播

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環管署表示，許多公共廁所仍張貼「請勿將衛生紙丟入馬桶」的標示，讓民眾誤以為衛生紙是造成馬桶堵塞的主因。圖／聯合報系資料照片
環管署表示，許多公共廁所仍張貼「請勿將衛生紙丟入馬桶」的標示，讓民眾誤以為衛生紙是造成馬桶堵塞的主因。圖／聯合報系資料照片

環境部環境管理署與台灣衛浴文化協會今共同主辦「新世代公共廁所清潔維護管理研討會」，環管署強調，短纖的衛生紙容易分散於水，且市售環保標章衛生紙有26個品牌都通過CNS 1091檢測，並不會造成馬桶堵塞，也討論將清潔專業人士納入「綠領人才」的展望。

環管署表示，長久以來，許多公共廁所張貼「請勿將衛生紙丟入馬桶」的標示，讓民眾誤以為衛生紙是造成馬桶堵塞的主因。然而衛生紙是短纖，市售環保標章衛生紙有26個品牌都通過CNS 1091檢測，皆可溶於水，並不會造成馬桶堵塞。

此外，馬桶存水彎內徑是2英吋、接4英吋的排水管，衛生紙能通過2英吋的存水彎，就不會在4英吋的排水管堵塞。而基於公共廁所的環境衛生與舒適度，減少觀感的驚嚇衝擊與病菌的傳播，請將衛生紙丟入馬桶。

台灣物業管理學會理事長郭紀子說，造成馬桶與管線堵塞的常見原因其實是多種多樣的，例如施工時可能會有泥水、瓷磚碎片甚至鋼筋掉入管線；日常使用中，不可溶解的物品如濕紙巾、棉花棒、棉球、衛生棉條、牙線、甚至是手機，才是真正的堵塞元兇。此外，管線老化、油垢、尿垢、便垢等長期累積在彎道處，也可能使管徑變窄，影響排水。

環境管理署在研討會中，拋出將清潔人員與診斷專業人士納入「綠領人才」體系的議題，透過專業培訓或其他方法，強化清潔人員的職人精神，使其具備環境衛生法規、清潔科學基礎、公廁建材與設備維護等專業知識，並制定標準化的清潔計畫，更能為清潔人員帶來更高的社會地位與專業認同。

廁所 馬桶 衛生紙

延伸閱讀

不是馬桶、水龍頭及牙刷架 醫師曝浴室最容易暗藏病菌之處

馬桶人「Skibidi」迷因紅到被《劍橋詞典》收錄 含義是「沒有含義」

下場慘了！泰女將10隻倉鼠全沖進馬桶 檢方複訊認定違反動保法

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

相關新聞

教養也卡住了？孩童「筷子擋壽司」卡轉盤未取走 壽司郎提3點防範措施

日前有網友上傳一段在迴轉壽司店拍攝的16秒影片，引發爭議。影片中可見，一名孩童將筷子伸向輸送帶，先是擋住廣告盤造成「塞車」，隨後更直接用筷子攔下一盤鮭魚壽司，卻沒有取走，任由該盤壽司繼續往其他座位移動，且全程未見大人制止，氣得直呼「壽司郎鮭魚卡住了，教養也卡住了」。

未來1周天氣4階段 琵琶颱風最快今晚生成 氣象署曝動向

未來1周仍以午後雷陣雨天氣為主。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今明兩天因為高空有冷心低壓在，所以台灣附近中午...

交通部加速推動駕照制度改革 陳世凱：9月中公布完整方案

今年高齡駕駛重大事故頻傳，交通部加速推動駕照制度改革。交通部長陳世凱表示，將擴大整體駕照管理制度，未來從18歲考照、違規...

台鐵中秋連假賣近13萬張票 台北往花東自強號還有座位

台鐵公司今0時起，開放114年中秋節連續假期訂票，截至今上午10時止，總計完成8萬603筆、12萬9593張訂票，目前台...

吃飯是門「腦」學問 陽明交大發現咀嚼、吞嚥牽連腦神經

吃飯、吞嚥不只是簡單的嘴巴動作。國立陽明交通大學牙醫系與磁振造影核心實驗室歷經兩年合作，揭示咀嚼和吞嚥等兩項每天重複的動...

母發罕病女兒上學照被酸沒產檢 蘇怡寧怒批：無知又沒同理心

一名女網友近日在Threads上發出罕病女兒上小一的開學照片，遭到不少網友頻頻追問母親是否有接受完整產檢的詢問，更有網友看了該名罕病兒的上學照，酸諷母親：「都這樣了還要她上學，亞洲家長真是讚。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。