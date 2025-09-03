堵塞元兇不是衛生紙 環境部重申「丟馬桶」 減少觀感衝擊和病菌傳播

環境部環境管理署與台灣衛浴文化協會今共同主辦「新世代公共廁所清潔維護管理研討會」，環管署強調，短纖的衛生紙容易分散於水，且市售環保標章衛生紙有26個品牌都通過CNS 1091檢測，並不會造成馬桶堵塞，也討論將清潔專業人士納入「綠領人才」的展望。

環管署表示，長久以來，許多公共廁所張貼「請勿將衛生紙丟入馬桶」的標示，讓民眾誤以為衛生紙是造成馬桶堵塞的主因。然而衛生紙是短纖，市售環保標章衛生紙有26個品牌都通過CNS 1091檢測，皆可溶於水，並不會造成馬桶堵塞。

此外，馬桶存水彎內徑是2英吋、接4英吋的排水管，衛生紙能通過2英吋的存水彎，就不會在4英吋的排水管堵塞。而基於公共廁所的環境衛生與舒適度，減少觀感的驚嚇衝擊與病菌的傳播，請將衛生紙丟入馬桶。

台灣物業管理學會理事長郭紀子說，造成馬桶與管線堵塞的常見原因其實是多種多樣的，例如施工時可能會有泥水、瓷磚碎片甚至鋼筋掉入管線；日常使用中，不可溶解的物品如濕紙巾、棉花棒、棉球、衛生棉條、牙線、甚至是手機，才是真正的堵塞元兇。此外，管線老化、油垢、尿垢、便垢等長期累積在彎道處，也可能使管徑變窄，影響排水。

環境管理署在研討會中，拋出將清潔人員與診斷專業人士納入「綠領人才」體系的議題，透過專業培訓或其他方法，強化清潔人員的職人精神，使其具備環境衛生法規、清潔科學基礎、公廁建材與設備維護等專業知識，並制定標準化的清潔計畫，更能為清潔人員帶來更高的社會地位與專業認同。

商品推薦