台鐵中秋連假賣近13萬張票 台北往花東自強號還有座位
台鐵公司今0時起，開放114年中秋節連續假期訂票，截至今上午10時止，總計完成8萬603筆、12萬9593張訂票，目前台北往花東的長途自強號還有零星座位。台鐵表示，逾期未取的車票，將於9月5日上午9時重新釋出。
台鐵表示，今天0時起，開放114年中秋節連續假期（10月3日至10月7日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午10時止，總計完成8萬603筆、12萬9593張訂票，訂票過程順利。
台鐵提醒，旅客完成訂票後，需在2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於9月5日上午9時重新釋出。
因旅客隨時有退、換票情形，台鐵公司表示，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。
截至上午9時車票預訂概況，台鐵公司表示，東部幹線車票預訂概況：台北往花蓮、台東方向，10月3日下午6時至10月4日下午1時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。台東、花蓮往台北方向，10月6日晚上7時以後，長途自強號仍有餘位。
西部幹線車票預訂概況，台北往高雄方向，10月3日下午18時至10月4日上午11時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。高雄往台北方向，10月6日晚上7時以後，長途自強號仍有餘位。
南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向，10月3日至10月4日，長途自強號各時段仍有餘位。台東往高雄方向，10月6日，長途自強號各時段仍有餘位。
另台鐵公司表示，10月3、4及6日加開之實名制列車，將於9月4日明天0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
