七情竟能殺人！ 中醫揭壓力大恐害掉髮、毀膚…美容覺這時睡最佳

俗話說，人有七情六慾，沒想到「七情」竟能殺人。開業中醫診所院長吳宛容表示，人的七情為喜、怒、憂、思、悲、恐、驚等，正常情況下，七情不會造成生病，但當壓力情緒過度時，便會造成身體相對應反映，身體會有不適現象，這也就是「七情內傷」所致病，甚而「七情能殺人」。

吳宛容說，為避免生病，應隨時保持生理或心理平衡，適度的心情愉快，會使人氣血調和，全身通暢，但過度的情志會影響臟腑，導致臟腑氣機的混亂，由此而生疾病。

其中，愛美的女性最惱人就是皮膚生病，當過度壓力反應時，身體把供給皮膚的血液轉移到肌肉去，使皮膚血液循環減少，養份和氧氣的供給不良，使皮膚降低新陳代謝，造成了皮膚的乾澀、皺紋、老化，發炎、發癢等。

特別是情緒控管不佳時，容易出汗，促進皮脂腺活動，使皮膚出油，長粉刺，免疫系統衰退，則易免疫系統失調，感染皰疹等。更嚴重的是壓力會破壞毛囊，造成掉頭髮，通常往往一夜之間頭髮掉了一塊，形成所謂的「鬼剃頭」。

吳宛容指出，此時治療由內而外，首重養生怡心為先，喜樂的心，乃是良藥，當有壓力時一定要學會放鬆、減壓、改善睡眠，必要時可藉助中醫改善體質，改變神經質的個性，練習情緒管控是最好的方式，情緒與個性、成長背景、經歷、學習息息相關；是否能預知自己情緒很重要，尊重個體彼此間的差異、減少主觀性等都是透過學習訓練而來。

另，睡眠、食物與運動對情緒都很重要，尤其是睡眠和運動。充足的睡眠與運動，對膚質的改善有正向的幫助，如果工作時間太長、熬夜等都會讓大腦休息不足，造成耐心不足、情緒反應度不佳。

至於，運動可以增加情緒穩定性，如氣功、瑜珈、太極拳等也有放鬆的效果，對皮膚代謝也會有幫助，而外用保養品是愈天然愈好，選擇不添加防腐劑及香精的為佳，若同時塗抹過多的保養品，等於在脆弱肌膚擦了一堆化學物質，就容易造成肌膚過敏、發炎。

其實保養皮膚最重要的是保濕，勿過度清潔，通常以冷水或是接近皮膚溫度的水洗臉是最適宜的。外出記得防曬，如有化妝要養成每天卸妝的習慣，讓肌膚的負擔愈輕越好。

吳宛容分享，保持好的膚質，一定要好好睡個美容覺，人的身體都有特定的排毒時間，通常是晚上11點到凌晨3點是膽經跟肝經排毒時間，這時必須熟睡，膽、肝才能進行排毒，此時是睡眠黃金期，這時12經脈氣血運行到膽經與肝經，晚上11點前睡，在肝氣旺盛時休息，易恢復疲勞。

吳宛容說，在西醫看法則認為這時褪黑激素的分泌最旺盛，而褪黑激素需要入睡後才會分泌，可抑制人體交感神經，使得血壓下降，心跳速率減慢，心臟得以喘息，皮膚的代謝才會正常，可以減少水腫以及肌膚暗沉發生的機會。

