腹脹、便祕恐是警訊！醫籲提防大腸癌年輕化

大腸癌已連續多年高居國人癌症發生率首位，近年更有明顯年輕化趨勢。醫師提醒，大腸癌初期症狀不明顯，若出現排便習慣改變、腹脹、血便等情況，應盡早就醫檢查。衛福部自2025年起，已將大腸癌篩檢年齡自50歲下修至45歲，鼓勵民眾每兩年接受一次免費糞便潛血檢查，及早發現、及早治療。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳昱廷指出，大腸癌常見危險因子包括攝取過多紅肉、加工肉品、缺乏蔬果與運動習慣，另有肥胖、糖尿病、抽菸、酗酒、慢性發炎等也都提高風險。大腸癌初期通常無明顯症狀，隨腫瘤增大，才會出現腹痛、糞便變細或阻塞等警訊。若演變為腸阻塞，將可能出現無法排氣排便、噁心嘔吐等症狀，甚至引發腸穿孔或敗血症，危及生命。

目前臨床診斷方式以大腸鏡及病理切片為主，並輔以電腦斷層、核磁共振、正子攝影等影像檢查判斷病灶轉移情形。治療方面，視阻塞與轉移程度，選擇腹腔鏡或開腹手術，並搭配化療、放療等後續療程。即使是第三期患者，若能及時手術治療，五年存活率仍可達五至六成，若及早發現，第一期病患的五年存活率更高達九成以上。

台北慈濟醫院近日收治一名45歲蘇姓男子，過去身體健康，無家族病史，卻突然出現連續三天無法排便、排氣、腹脹且無法進食的情形，至急診就醫。電腦斷層顯示其降結腸處有一顆5公分腫瘤，造成腸道完全阻塞。醫療團隊高度懷疑大腸癌，因無法進行大腸鏡，經評估後由陳昱廷安排手術，切除腫瘤及周圍淋巴。病理結果證實為第三期大腸癌，並已轉移至淋巴，目前正做後續化療。

陳昱廷提醒，民眾應善用公費篩檢資源，尤其45歲以上者，不應忽視身體異狀，定期檢查才能早期發現、有效治療。 電腦斷層檢查看到降結腸處有一顆5公分的大腫瘤造成腸阻塞。圖／台北慈濟醫院提供

商品推薦