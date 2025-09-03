又送走一位肺癌親人…吳淡如大阿姨離世 曝母親三姊妹「複製病史」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
吳淡如。 聯合報系資料照
知名作家、主持人吳淡如過去曾在臉書透露自己有肺癌家族史，多年前檢查發現肺部有多達20顆結節，每年需定期檢查追蹤。昨(2)日晚間她於臉書發文表示，大阿姨前幾日已因肺癌離世，享年90歲，並透露母親和二阿姨也是因肺癌過世。

吳淡如說，大阿姨在70歲發現肺癌腫瘤後已及早割除，仍因為肺癌復發，最後的日子過得很辛苦，經過很折騰人的治療後，前幾天在睡夢中過世，面容非常安詳，「現在，痛苦已經不能再折騰她了。」

吳淡如表示，母親的三個姊妹，過世原因都是肺癌。母親和二阿姨在發現時已是尾聲，大阿姨因為本身是護理師，對疾病比較有概念，在70歲時就發現腫瘤，並及早割除。但過了許多年，這個病還是繞了回來。

吳淡如貼出過往與大阿姨的合影，懷念小時到阿姨家吃飯的情景，直稱那是她童年吃過的好飯。她提及大阿姨這一輩子都在幫助病人，也一直照顧著親朋好友，永遠心平氣和地接受人生的種種轉變，最後也道出對大阿姨的感謝之情。

