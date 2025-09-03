民眾誤信澱粉恐致肥胖、讓癌細胞擴散 營養師：攝取不足恐情緒不穩

民眾重視體態及養生，不少人認為應盡量避免攝取澱粉，尤其癌症病患，坊間多流傳飲食應著重蛋白質，澱粉恐導致癌症擴散等說法。癌症關懷基金會營養師黃書宜說，這類說法並不正確，民眾日常飲食，或癌友治療過程，經常忽略澱粉角色，這可能會影響身體修復及免疫功能，甚至干擾內分泌，造成情緒不穩、代謝失衡等壞處。

「民眾不該把澱粉視為敵人。」黃書宜建議，比起完全不攝取澱粉，民眾不妨選擇「非精緻澱粉」，如南瓜、鷹嘴、地瓜、糙米等選項，都是優質澱粉來源，這些食物含有大量膳食纖維、植化素與維生素，只是口感較為粗糙，對治療中癌症病友或高齡長者來說較不友善，此時建議可以利用調理機，把質地較硬的非精緻點粉打成細滑口感，方便癌友與長者入口。

黃書宜說，一般俗稱澱粉，在營養分類上正式名稱為「全穀雜糧類」，營養素分解成醣類、蛋白質與脂肪三大類，作為熱量供給身體運作，而全穀雜糧類主要功能為提供醣類，為人體最直接、最有效率利用的能量來源，建議癌症患者及一般民眾，醣類攝取應占總熱量45%至55%，若攝取不足，身體會「把蛋白質拿來當能量」，不僅影響免疫功能，還會干擾內分泌，造成情緒不穩等問題。

黃書宜推薦一道「秋日能量濃湯」，作法是先在鍋中加入橄欖油，後放入洋蔥與蒜頭炒香備用，接著將南瓜塊、毛豆仁、鷹嘴豆以電鍋蒸熟後，連同腰果及熱水一起放入調理機，打至細滑濃稠，最後加入鹽及黑糊椒調味即可。這道料理含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維、維生素B群，且有優質植物性蛋白質，以堅果作為油脂來源，比傳統奶油更健康，還能補充身體中的「鎂」成分。

