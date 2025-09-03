交通部加速推動駕照制度改革 陳世凱：9月中公布完整方案

今年高齡駕駛重大事故頻傳，交通部加速推動駕照制度改革。交通部長陳世凱表示，將擴大整體駕照管理制度，未來從18歲考照、違規回訓及高齡駕駛管理及換照等，整套的駕照管理改革制度，將於9月中公布完整方案。

近期頻傳高齡駕駛釀重大事故，交通部日前宣布3大政策，包含第一，未來新考照制度將加嚴考試規範，提升鑑別度；第二，針對違規或肇事駕駛，將引進回訓制度，加強安全駕駛意識；第三，針對高齡駕駛，建立完善的管理與協助機制，確保行車安全。

其中高齡換照部分，交通部研擬下修高齡駕照換照年齡，從75歲降至70歲；此外，體能測驗也增加危險感知、增加四肢健全和靈活測驗，有肇事紀錄要實地訓練，預計明年上路。

陳世凱在上任滿周年與媒體訪談時表示，目前正在積極研擬、完善高齡駕駛與整體駕照管理制度，從18歲考照、駕照換照前回訓、嚴重違規駕駛的回訓制度、職業駕駛回訓、以及最後的高齡換照管理等，整套駕照管理都將納入完整規畫。

陳世凱強調，相關措施將以一套完整的方案處理，並於9月中對外公布；駕照管理制度的改革，是交通改革中相當重要的一環，將整套通盤規畫管理提升安全。

