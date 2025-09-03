快訊

氣候變遷 不到20年後埃及斑蚊恐向北拓殖台中花蓮

中央社／ 台北3日電
圖為散播屈公病毒的埃及斑蚊。美聯社
根據最新研究報告，隨著氣候變遷，2040年之前適合埃及斑蚊生存的縣市可能增加台中、花蓮等地；學者解釋，以往認埃及斑蚊北界只到嘉義，但去年雲林北港已發現其拓殖蹤跡，顯示有向北擴展跡象。

登革熱範圍是否會北移，一直都是防治疫病關心重點。為此，由環境部氣候變遷署委托國家衛生研究院進行「113年氣候變遷調適－病媒蚊變遷與推估計畫」，日前公布成果。

報告推估，台中市與花蓮市是在2021至2040年間為埃及斑蚊可能分布地點，意即近20年間這2個城市可能因氣候變遷影響、環境條件改變，變得適合埃及斑蚊生存，都是須加強進行病媒蚊監測與控制的地區。

本計畫主持人、國衛院專案技術助研究員黃旌集博士告訴中央社記者，過去調查顯示，埃及斑蚊北界習慣上認為不會越過北迴歸線，即嘉義以南；但去年的調查，雲林北港地區已發現埃及斑蚊幼蟲、雄蚊與雌蚊，這代表埃及斑蚊已在當地「拓殖」並繁殖；也就是埃及斑蚊分布已實際向北擴展。

所謂「拓殖」是指生物移到新地點後，能夠在那裡繁殖並產生後代；若能大量繁衍，則稱為「立足」。

黃旌集解釋，這份報告是利用氣候模型進行推估，結合了當前病媒蚊在台灣分布與氣候資料（如氣溫、濕度、雨量等19種環境因子）來判斷適合蚊子生存條件，模型進一步利用聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）全球氣候變遷情境（例如升溫攝氏1.5度或2度），推估未來這些適合蚊子生存的氣候條件可能出現在哪些地區。

不過，黃旌集指出，最近一次於今年7月進行的擴大調查顯示，雲林北港地區埃及斑蚊分布點位有減少趨勢，初步認為防治措施有效。

黃旌集也強調，此模型推估結果還是存在不確定性，因為它建立在「推估再推估」基礎上，包括氣候資料的降尺度處理，以及IPCC的未來氣候情境等。

