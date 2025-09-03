快訊

未來1周天氣4階段 琵琶颱風最快今晚生成 氣象署曝動向

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今明兩天因為高空有冷心低壓在，所以台灣附近中午過後的降雨會比較明顯一些。本報資料照片
今明兩天因為高空有冷心低壓在，所以台灣附近中午過後的降雨會比較明顯一些。本報資料照片

未來1周仍以午後雷陣雨天氣為主。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今明兩天因為高空有冷心低壓在，所以台灣附近中午過後的降雨會比較明顯一些。不過，周五之後太平洋高壓勢力會稍微增強，天氣變得稍微穩定。周六至下周一、周二，南方水氣會逐漸增加，雲量會變多，中午過後午後雷陣雨的發展會變得比較明顯。

至於琉球的東南方海面的熱帶性低氣壓，趙竑表示，未來預估會往日本偏九州的方向行進。在它行進當中，因為環境條件逐漸變好，預估最快今晚到明天清晨就有機會變成輕度颱風琵琶。

趙竑表示，因為它的路徑偏向往北朝九州，後面偏向往關東、關西移動，提醒近期前往日本的民眾多留意這個熱帶系統的動態。

目前天氣方面，趙竑表示，台灣附近沒有什麼雲，台灣東邊的高空有冷新低壓在，今明兩天因為有冷心低壓的影響，台灣附近的午後雷陣雨會比較明顯，中午過後外出留意天氣變化。

趙竑表示，台灣附近比較偏向南風的環境，明天也是偏南風，明晚在菲律賓東邊有熱帶雲簇在發展，預估未來會偏向往西方行進，周五它是到了菲律賓附近。另外周五太平洋高壓勢力稍微增強一些，所以這天會是未來1周天氣相對穩定的一天。

他說，周六、周日這個低壓進到南海，逐漸往西移動到中南半島的過程，它移動到中南半島之後，受到南方雲系北移的影響，台灣附近的水氣慢慢會增加，中午過後留意比較明顯的午後雷陣雨。

降雨趨勢，趙竑表示，未來天氣分為4大部分，今天、明天因為高空冷心低壓，留意中午過後的午後雷陣雨會比較明顯。恆春半島可能有零星局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴；中午過後可能會有午後雷陣雨，尤其山區的午後雷陣雨發展相當旺盛，高屏地區局部大雨可能擴及到平地。

趙竑表示，周五太平洋高壓勢力逐漸增強，所以整個午後雷陣雨的範圍集中在山區為主，且降雨的雨勢不會像今明兩天這麼明顯。

到了周六，南方雲系增加，趙竑表示，東半部、恆春半島降雨機率提高，整天斷斷續續有短暫陣雨；西半部地區尤其南部地區留意可能會有比較明顯的局部雨勢出現，可能有短延時大雨情況出現；中部以北則是集中山區為主，平地也要留意可能會有午後雷陣雨造成的狀況。

趙竑表示，周日到下周二南方雲系北移，整個區域變得相當廣泛，可能都要留意山區和近山區平地，都有明顯的雨勢出現。所以未來1周中午過後都要留意天氣變化。短延時強降雨出現的時候，可能有雷擊、強陣風出現，外出要多加留意。

溫度方面，趙竑表示，近期沒有什麼高溫資訊發布，不過沒有下雨的時候局部地區還是有機會接近34、35度高溫，外出要注意防曬、多補充水分。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓TD18的路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓TD18的路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

高溫 日本 颱風

相關新聞

未來1周天氣4階段 琵琶颱風最快今晚生成 氣象署曝動向

未來1周仍以午後雷陣雨天氣為主。中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，今明兩天因為高空有冷心低壓在，所以台灣附近中午...

交通部加速推動駕照制度改革 陳世凱：9月中公布完整方案

今年高齡駕駛重大事故頻傳，交通部加速推動駕照制度改革。交通部長陳世凱表示，將擴大整體駕照管理制度，未來從18歲考照、違規...

台鐵中秋連假賣近13萬張票 台北往花東自強號還有座位

台鐵公司今0時起，開放114年中秋節連續假期訂票，截至今上午10時止，總計完成8萬603筆、12萬9593張訂票，目前台...

吃飯是門「腦」學問 陽明交大發現咀嚼、吞嚥牽連腦神經

吃飯、吞嚥不只是簡單的嘴巴動作。國立陽明交通大學牙醫系與磁振造影核心實驗室歷經兩年合作，揭示咀嚼和吞嚥等兩項每天重複的動...

母發罕病女兒上學照被酸沒產檢 蘇怡寧怒批：無知又沒同理心

一名女網友近日在Threads上發出罕病女兒上小一的開學照片，遭到不少網友頻頻追問母親是否有接受完整產檢的詢問，更有網友看了該名罕病兒的上學照，酸諷母親：「都這樣了還要她上學，亞洲家長真是讚。」

氣候變遷 不到20年後埃及斑蚊恐向北拓殖台中花蓮

根據最新研究報告，隨著氣候變遷，2040年之前適合埃及斑蚊生存的縣市可能增加台中、花蓮等地；學者解釋，以往認埃及斑蚊北界...

