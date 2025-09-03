快訊

教養也卡住了？孩童「筷子擋壽司」卡轉盤未取走 壽司郎提3點防範措施

聯合新聞網／ 綜合報導
壽司郎示意圖。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
壽司郎示意圖。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

日前有網友上傳一段在迴轉壽司店拍攝的16秒影片，引發爭議。影片中可見，一名孩童將筷子伸向輸送帶，先是擋住廣告盤造成「塞車」，隨後更直接用筷子攔下一盤鮭魚壽司，卻沒有取走，任由該盤壽司繼續往其他座位移動，且全程未見大人制止，氣得直呼「壽司郎鮭魚卡住了，教養也卡住了」。

影片在臉書「爆料公社」及Threads曝光後，網友紛紛痛批「筷子碰到壽司了，誰想吃啊」、「大家厭童不是沒道理的」、「我會當場講耶！而且會講很大聲『這盤那位小姐用筷子碰過了耶，不下架嗎？』」、「所以不要再說什麼對小孩子不友善，看看這些，都不教不管的」、「恭喜你拍下這影片，壽司郎的法務可以上班了」、「所以我都不拿輸送帶上的」、「支持店家提吿」。也有網友表示，「之前吃壽司郎會有蓋子，怎麼都沒蓋子」、「直接錄影完後，我會制止，不然後面要吃的人很衰ㄟ」、「我看過舌頭直接放在轉台上的，每一盤過去都舔，重點是他家大人就這樣看著他，完全沒任何反應」。

一名曾在壽司郎工作過的員工留言說，「遇到此事可立即通知員工處理，告知品項或是大概位置，例如『鮭魚一貫，在芥末盤前面』。另外，壽司郎平板點餐進到內場是現點現做，每個盤子底下都有晶片，鏈上超過時間會被機器自動打進廚餘桶回收，茶碗蒸收回即便外觀完整也是廢棄，鮭魚之亂時期我遇過同一桌回收10顆茶碗蒸完全沒動過」。

壽司郎隨後發出聲明，強調第一時間已針對相關輸送帶及餐具進行全面清潔與消毒，確保食安無虞。業者並承諾將採取三大防範措施：

一、增派現場巡視人力，隨時留意顧客與輸送帶互動狀況。

二、強化店內提醒標示與廣播，呼籲家長協助照顧孩童，避免發生類似情事。

三、持續研議輸送系統與安全設計之改進，降低人為接觸風險。

壽司郎表示，「顧客的食品安全與用餐體驗是我們最重視的核心，本公司將持續精進，避免類似情況再度發生」。

