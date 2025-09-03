吃飯是門「腦」學問 陽明交大發現咀嚼、吞嚥牽連腦神經

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大牙醫學系教授林嘉澍表示，研究結果不僅強調口腔健康與全身系統健康的關聯性，更突顯出牙科門診中，對年長者分別評估進行咀嚼與吞嚥能力測試的重要性。圖／陽明交大提供
吃飯、吞嚥不只是簡單的嘴巴動作。國立陽明交通大學牙醫系與磁振造影核心實驗室歷經兩年合作，揭示咀嚼和吞嚥等兩項每天重複的動作與腦部活動相關，與人腦的心智功能有著密切關聯。能咬、能吞即是真正的健康指標，兩篇研究日前已登上國際期刊《Journal of Oral Rehabilitation》。

陽明交大指出，該研究針對超過百位來自不同年齡層的健康成人進行咀嚼與吞嚥測試，並搭配磁振造影掃描人腦神經網路，在低強度的咀嚼條件下，顯示出小腦與初級感覺運動皮質間的功能連結；若增加咀嚼難度，例如口內有較難咬碎的異物時，前額葉功能連結較強的長者，有較好的咀嚼效能。

由於前額葉是負責高階認知功能的腦區，陽明交大表示，這意味咀嚼功能除了傳統認為與缺牙程度有關，更與大腦認知功能息息相關，例如年長者剛裝上新的假牙，或吃特別難咬爛的食物，需要學習與適應，此都仰賴腦功能活動。

但吞嚥功能則出現另一條截然不同的神經路徑，陽明交大指出，良好吞嚥表現顯示出小腦與基底核的連結增強，與動作和節律性運動有關的腦區連結，反映出維持吞嚥穩定性的神經機制。與一般民眾認知相反的是，研究發現咀嚼能力好不必然表示吞嚥能力也好。

此外，團隊也發現，咀嚼與吞嚥都有良好表現的參與者，其上臂與小腿圍明顯較其他組別來得大，反映出肌肉狀態與良好咀嚼與吞嚥能力彼此互補。代表能咬又能吞者，才是真正的健康指標。

陽明交大牙醫學系教授林嘉澍表示，該研究結果不僅強調口腔健康與全身系統健康的關聯性，更突顯出牙科門診中，對年長者分別評估進行咀嚼與吞嚥能力測試的重要性。最重要的是，該項新研究證據顯示，年長者咀嚼攝食的關鍵在於如何克服咀嚼困難，除了牙齒等口腔健康條件，人腦神經結構與功能對於年長者如何飲食也扮演極為重要的角色，更顯示口腔與跨領域醫學的整合對高齡健康的重要性。

醫學 人腦 陽明交大

