比不二坊還難！內行搶爆1家蛋黃酥 打600通電話還買不到、氣到投訴法務部

中秋節將近，由彰化監獄出產的「鐵窗牌蛋黃酥」再度掀起搶購熱潮。該監獄自營產品每年一開賣便迅速售罄，被封為「全台最難買的蛋黃酥」。今年預購自8月28日上午8點起開放，販售數量從去年的8.5萬顆增加至10萬顆，同時開放電話與網路商城預訂。但僅僅4小時內就賣出7萬顆，網路商城一度癱瘓，電話線也因大量撥打無法接通。

根據彰化監獄公告，網路商城出貨期間為9月8日至12日，每日限量100盒；電話預購則提供自取與宅配服務，配送時間自9月4日至10月3日，10月1日為最後宅配日。

由於搶購踴躍，不少民眾在社群平台分享訂購經驗。有網友在Threads發文表示：「打了快600通電話，還是打不進去，買不到彰化監獄的鐵窗牌蛋黃酥。」並幽默指出電話號碼「8964」像是在「霸凌」購買者。也有民眾留言反映，網路商城卡在訂購流程第3步，始終無法完成結帳，電話則不斷忙線。

儘管訂購困難，仍有部分幸運民眾順利完成訂單。有網友表示在開賣隔日上午成功撥通電話，完成預購；也有人實測不同電信業者撥打成功機率，發現使用台灣之星與亞太較容易排隊進入總機，中華電信與遠傳則相對困難。根據報導，還有打不進去的民眾轉向法務部投訴，彰監則表示，9月22日前還有約3萬顆可預購。

商品推薦