差別不是牛奶！咖啡歐蕾和拿鐵怎麼分？專家解答：基底不同

根據日媒「テレ朝NEWS」報導，許多人點咖啡時會猶豫「要拿鐵還是咖啡歐蕾」，但這兩種究竟有什麼差別呢？記者訪問到的民眾答案各有不同。一名60多歲的女性猜：「可能是來源國家的不同吧？」另一個30多歲的上班族表示：「我覺得咖啡歐蕾比較順口好喝。」另一個民眾則說：「不太清楚耶！是牛奶的比例不一樣嗎？」

報導中記者走訪UCC咖啡學院，請到專業講師村田果穗解答。村田不僅是UCC咖啡顧問，更曾在日本咖啡沖煮大賽連續兩屆獲亞軍，同時擔任COE（卓越杯）國際評審，並具備美國「國際咖啡品質學會」認證評鑑師資格，資歷深厚。村田指出，兩者的差別不在牛奶比例或奶泡多寡，而在於所使用的咖啡種類：

咖啡歐蕾：以濾泡或手沖咖啡為基底，與牛奶一比一混合，口感柔和，適合不愛苦味的人。 拿鐵：使用咖啡機加壓萃取的濃縮咖啡（Espresso）為基底，再加入大量牛奶。咖啡味更濃烈，奶香層次也更豐富。

簡單的說，歐蕾是「濾泡咖啡加牛奶」，拿鐵是「濃縮咖啡加牛奶」。相信有許多人原本以為一個來自法國、一個來自義大利，是起源的國家不一樣，或是使用牛奶的比例不同，經專家解說後，現在才真正恍然大悟。專家建議，喜歡清爽順口可選歐蕾；偏好濃郁層次就挑拿鐵。下次走進咖啡館時，或許就能更清楚選擇自己喜歡的風味。

商品推薦